https://sputnikarabic.ae/20230625/الكرملين-يكشف-لماذا-اقترح-لوكاشينكو-لعب-دور-الوسيط؟-1078464774.html

الكرملين يكشف لماذا اقترح لوكاشينكو لعب دور الوسيط؟

الكرملين يكشف لماذا اقترح لوكاشينكو لعب دور الوسيط؟

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس السبت، عن السبب الذي جعل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يقترح الوساطة في موضوع "فاغنر". 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T01:28+0000

2023-06-25T01:28+0000

2023-06-25T01:28+0000

الكرملين

روسيا

ألكسندر لوكاشينكو

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موسكو - سوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، "بالفعل اتفق الرئيسان (بوتين ولوكاشينكو) على أن يبذل لوكاشينكو جهود وساطة لتسوية الوضع. على الأغلب ستسألوني، لماذا الرئيس لوكاشينكو بالذات. الحقيقة هي أن ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو) كان على معرفة شخصية ببريغوجين منذ فترة طويلة -منذ حوالي 20 عاما وكان هذا اقتراحه الشخصي، والذي تم الاتفاق عليه مع الرئيس بوتين".وفي الوقت نفسه، امتنع بيسكوف الرد على سؤال عما إذا كان حاكم مقاطعة تولا، أليكسي ديومين، قد شارك في عملية التفاوض.و قال: "لا يمكنني إطلاعكم على المزيد من التفاصيل".وأجهضت روسيا التمرد المسلح يوم السبت، حيث أعلن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على تلغرام، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.وأكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، بأن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعة "فاغنر" العسكرية، غادرت أراضي المقاطعة روستوف، ليل السبت.وكتب غولوبيف على قناته في" تيليغرام"، "غادر رتل شركة "فاغنر" مقاطعة روستوف وتوجّه إلى معسكراته الميدانية".كما أعرب الحاكم عن امتنانه لكل من عمل في ظل هذه" الظروف الاستثنائية" على ضمان العمل المتماسك في مقاطعة روستوف.

https://sputnikarabic.ae/20230624/لحظة-مغادرة-بريغوجين-مدينة-روستوف-على-الدون-فيديو--عاجل-1078463281.html

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الكرملين, روسيا, ألكسندر لوكاشينكو