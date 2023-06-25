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https://sputnikarabic.ae/20230625/المدفعية-الروسية-تدك-أوكار-القوات-الأوكرانية-بدقة-عالية-فيديو-1078483388.html
المدفعية الروسية تدك أوكار القوات الأوكرانية بدقة عالية... فيديو
المدفعية الروسية تدك أوكار القوات الأوكرانية بدقة عالية... فيديو
واصل سلاح المدفعية الروسية تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، المتمثلة بتدمير الخطوط الخلفية للعدو ومواقع تمركز كتائب الاستطلاع والهجوم الأوكرانية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:59+0000
2023-06-25T15:59+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، خلال الإحاطة اليومية لقطات لاستهداف سلاح المدفعية معاقل القوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ورغم محاولة قوات نظام كييف التواري خلف الأشجار، إلا أن المسيرات الروسية رصدت العدو وحددت إحداثياته بدقة.ويمكن التأكد من ذلك من خلال إصابة كافة الأهداف بشكل مباشر كما أظهر المقطع.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

المدفعية الروسية تدك أوكار القوات الأوكرانية بدقة عالية... فيديو

15:59 GMT 25.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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واصل سلاح المدفعية الروسية تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، المتمثلة بتدمير الخطوط الخلفية للعدو ومواقع تمركز كتائب الاستطلاع والهجوم الأوكرانية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، خلال الإحاطة اليومية لقطات لاستهداف سلاح المدفعية معاقل القوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ورغم محاولة قوات نظام كييف التواري خلف الأشجار، إلا أن المسيرات الروسية رصدت العدو وحددت إحداثياته بدقة.
ويمكن التأكد من ذلك من خلال إصابة كافة الأهداف بشكل مباشر كما أظهر المقطع.
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