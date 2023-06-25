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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/المروحيات-الروسية-تضرب-لواءين-أوكرانيين-بالصواريخ-والقنابل-1078466434.html
المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل
المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل
هاجمت المروحيات والطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة للقوات المسلحة الروسية بنجاح مواقع الأوكرانيين على محور كوبيانسك. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T06:10+0000
2023-06-25T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.وتحدث سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، عن نتائج الهجوم قائلا: "قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران "الغرب" بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك"، وفقا لقناة "زفيزدا الروسية".وأضاف أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-50-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-7-عربات-قتالية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078465225.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل

06:10 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 06:14 GMT 25.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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هاجمت المروحيات والطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة للقوات المسلحة الروسية بنجاح مواقع الأوكرانيين على محور كوبيانسك.
نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 عربات قتالية في محور جنوب دونيتسك
03:53 GMT
وتحدث سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، عن نتائج الهجوم قائلا: "قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران "الغرب" بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك"، وفقا لقناة "زفيزدا الروسية".
وأضاف أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.
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