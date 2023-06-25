https://sputnikarabic.ae/20230625/المروحيات-الروسية-تضرب-لواءين-أوكرانيين-بالصواريخ-والقنابل-1078466434.html
المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل
المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل
هاجمت المروحيات والطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة للقوات المسلحة الروسية بنجاح مواقع الأوكرانيين على محور كوبيانسك. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T06:10+0000
2023-06-25T06:10+0000
2023-06-25T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.وتحدث سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، عن نتائج الهجوم قائلا: "قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران "الغرب" بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك"، وفقا لقناة "زفيزدا الروسية".وأضاف أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-50-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-7-عربات-قتالية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078465225.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل
06:10 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 06:14 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
هاجمت المروحيات والطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة للقوات المسلحة الروسية بنجاح مواقع الأوكرانيين على محور كوبيانسك.
نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتحدث سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، عن نتائج الهجوم قائلا: "قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران "الغرب" بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك"، وفقا لقناة "زفيزدا الروسية".
وأضاف أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر
الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.