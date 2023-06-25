بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روسيا

يتبع
تتعامل الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
06:22 GMT 25.06.2023
06:16 GMT 25.06.2023
01:29 GMT 25.06.2023
00:29 GMT 25.06.2023
البديل الثوري للتغيير في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات
22:08 GMT 24.06.2023
بريغوجين والأرطال العسكرية التابعة له يغادرون روستوف
21:55 GMT 24.06.2023
قال حاكم إقليم روستوف فاسيلي غولوبيف: إن قوات مجموعة فاغنر غادروا روستوف الروسية وتوجهوا إلى معسكرات ميدانية.
وقال غولوبيف عبر تلغرام بعد منتصف الليل بقليل، "غادر طابور لحشد من قوات فاغنر مدينة روستوف متجهًا إلى معسكراتهم الميدانية".
وأفاد مراسل سبوتنيك في وقت متأخر من مساء السبت، أن أعضاء فاغنر بدأوا مغادرة أراضي مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في مدينة روستوف على الدون وكان الوضع في المدينة هادئًا.
وقال غولوبيف عبر تلغرام بعد منتصف الليل بقليل، "غادر طابور لحشد من قوات فاغنر مدينة روستوف متجهًا إلى معسكراتهم الميدانية".
وأفاد مراسل سبوتنيك في وقت متأخر من مساء السبت، أن أعضاء فاغنر بدأوا مغادرة أراضي مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في مدينة روستوف على الدون وكان الوضع في المدينة هادئًا.
21:44 GMT 24.06.2023
21:32 GMT 24.06.2023
قاديروف على بريغوجين:
"اعتقدت أنه يمكن الوثوق ببعض الناس. أنهم يحبون وطنهم بصدق حتى النخاع كوطنيين حقيقيين. ولكن اتضح أنه من أجل الطموحات الشخصية والربح والغطرسة، لا يمكن للناس أن يهتموا بالمودة والحب للوطن".
© Sputnik . Alexei Druzhinin
21:30 GMT 24.06.2023
معدات عناصر "فاغنر" تغادر مدينة روستوف على الدون
21:23 GMT 24.06.2023
20:34 GMT 24.06.2023
20:11 GMT 24.06.2023
قال الكرملين إن ضمان تمكن بريغوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا (فلاديمير بوتين).
20:11 GMT 24.06.2023
19:59 GMT 24.06.2023
19:32 GMT 24.06.2023
18:59 GMT 24.06.2023
18:45 GMT 24.06.2023
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي الوضع في روسيا عبر الهاتف، حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني.
18:37 GMT 24.06.2023
قال حاكم مقاطعة ليبيتسك، أنه قد تم رفع القيود في المقاطعة، وسيتم قريباً فتح حركة المرور على الطرق السريع الإقليمي، وقد بدأت عملية ترميم الطرقات.
18:31 GMT 24.06.2023
أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية، أبلغ لوكاشينكو من خلالها عن نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاغنر".
18:24 GMT 24.06.2023