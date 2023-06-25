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https://sputnikarabic.ae/20230625/بعد-إبحار-سفن-صينية-في-مياهها-حاملة-طائرات-أمريكية-تصل-إلى-فيتنام-1078467668.html
بعد إبحار سفن صينية في مياهها... حاملة طائرات أمريكية تصل إلى فيتنام
بعد إبحار سفن صينية في مياهها... حاملة طائرات أمريكية تصل إلى فيتنام
وصلت حاملة طائرات أمريكية "يو إس إس رونالد ريغان"، إلى فيتنام، اليوم الأحد، بعد أسابيع من احتجاجها على إبحار سفن صينية في مياهها. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T07:55+0000
2023-06-25T07:55+0000
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وكان مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد قد عملوا على مدى أسابيع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي.ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار بيان احتجاج وطالبتها بالمغادرة فورا.وتصاعدت التوترات مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تمتد على مساحة 3.5 مليون كيلومتر مربع (1.4 مليون ميل مربع) غالبًا ما تجتازها القوات البحرية الغربية بما في ذلك السفن الأمريكية التي تجري عمليات بحرية، الأمر الذي يزعج الصين.وفي مارس/آذار الماضي، حذرت الصين الولايات المتحدة مما وصفته بـ "الاستفزازات الأمريكية" بدخول مدمرة أمريكية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.وأضافت أن "المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة يو إس إس ميليوس، دخلت المياه الإقليمية لجزر شيشا الصينية مرة أخرى في 24 مارس دون إذن من الحكومة الصينية، مما يقوض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".وأشار المتحدث إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي أصبحت تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة الصين وأمنها وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".وتطالب الصين بالجزء الأكبر في بحر الصين الجنوبي وهو الممر المائي الغني بالموارد، رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفليبين وماليزيا.وأصبحت هذه المنطقة واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/واشنطن-تدعو-بكين-لوقف-الأعمال-الاستفزازية-وغير-الآمنة-في-بحر-الصين-الجنوبي-1076467778.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد إبحار سفن صينية في مياهها... حاملة طائرات أمريكية تصل إلى فيتنام

07:55 GMT 25.06.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reaganالأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" وطراد الصواريخ "شنسلورسفيل"
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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وصلت حاملة طائرات أمريكية "يو إس إس رونالد ريغان"، إلى فيتنام، اليوم الأحد، بعد أسابيع من احتجاجها على إبحار سفن صينية في مياهها.
وكان مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد قد عملوا على مدى أسابيع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي.
ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار بيان احتجاج وطالبتها بالمغادرة فورا.
وتصاعدت التوترات مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تمتد على مساحة 3.5 مليون كيلومتر مربع (1.4 مليون ميل مربع) غالبًا ما تجتازها القوات البحرية الغربية بما في ذلك السفن الأمريكية التي تجري عمليات بحرية، الأمر الذي يزعج الصين.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية وغير الآمنة" في بحر الصين الجنوبي
29 أبريل, 19:07 GMT
وفي مارس/آذار الماضي، حذرت الصين الولايات المتحدة مما وصفته بـ "الاستفزازات الأمريكية" بدخول مدمرة أمريكية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأضافت أن "المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة يو إس إس ميليوس، دخلت المياه الإقليمية لجزر شيشا الصينية مرة أخرى في 24 مارس دون إذن من الحكومة الصينية، مما يقوض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".
وأشار المتحدث إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي أصبحت تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة الصين وأمنها وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وتطالب الصين بالجزء الأكبر في بحر الصين الجنوبي وهو الممر المائي الغني بالموارد، رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفليبين وماليزيا.
وأصبحت هذه المنطقة واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.
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