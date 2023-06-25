https://sputnikarabic.ae/20230625/بلينكن-يعلن-عن-اتصالات-رسمية-مع-روسيا-لضمان-أمن-المواطنين-الأمريكيين-في-البلاد-1078479341.html
بلينكن يعلن عن اتصالات رسمية مع روسيا "لضمان أمن المواطنين الأمريكيين في البلاد"
بلينكن يعلن عن اتصالات رسمية مع روسيا "لضمان أمن المواطنين الأمريكيين في البلاد"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسط الوضع المتعلق بتمرد "فاغنر"، لكن أعضاء آخرين في الإدارة كانوا... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T14:24+0000
2023-06-25T14:24+0000
2023-06-25T14:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بلينكن، في لقاء تلفزيوني اليوم الأحد: "أنا شخصيا لم أفعل (أتصل)، لكن أعضاء آخرين في الإدارة كانوا على اتصال بنظرائهم الروس في المقام الأول، لأننا أردنا التأكد من أن روسيا على دراية بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وموظفينا المتواجدين في البلاد".وأجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، يوم أمس السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين.وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم، ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230624/قائد-قوات-العملية-العسكرية-الخاصة-لقيادة-ومقاتلي-شركة-فاغنر-عليكم-إطاعة-إرادة-وأمر-رئيس-روسي-1078440259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يعلن عن اتصالات رسمية مع روسيا "لضمان أمن المواطنين الأمريكيين في البلاد"
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسط الوضع المتعلق بتمرد "فاغنر"، لكن أعضاء آخرين في الإدارة كانوا على اتصال بزملائهم الروس بشأن مسألة ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في البلاد.
وقال بلينكن، في لقاء تلفزيوني اليوم الأحد: "أنا شخصيا لم أفعل (أتصل)، لكن أعضاء آخرين في الإدارة كانوا على اتصال بنظرائهم الروس في المقام الأول، لأننا أردنا التأكد من أن روسيا على دراية بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وموظفينا المتواجدين في البلاد".
رئيس الدولة جو بايدن لم يقم بأي محاولة في الأيام الأخيرة للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي
وأجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، يوم أمس السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين.
وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".
وأضاف البيان
: "استمرت المفاوضات طوال اليوم، ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".