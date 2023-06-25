https://sputnikarabic.ae/20230625/بن-غفير-وسموتريتش-يهاجمان-الأجهزة-الأمنية-الإسرائيلية-ويدافعان-عن-إرهاب-المستوطنين-1078472454.html

بن غفير وسموتريتش يهاجمان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويدافعان عن "إرهاب" المستوطنين

بن غفير وسموتريتش يهاجمان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويدافعان عن "إرهاب" المستوطنين

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، على تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بشأن "إرهاب"... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T11:40+0000

2023-06-25T11:40+0000

2023-06-25T11:40+0000

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ونقلت القناة العبرية السابعة عن نتنياهو أن تصريحات بن غفير تقوّض القانون والنظام في البلاد، مطالبا بوقفها فورا، موضحا أنه لن يدعم مثل هذه العمليات والحكومة الإسرائيلية ستعمل بحزم ضد هجمات المستوطنين "الإرهابية" في القرى الفلسطينية.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد شجع إقامة بؤرة استيطانية في "أفيتار" في الضفة الغربية، حينما وجه قوله إلى المستوطنين "سارعوا إلى التلال واستوطنوا فيها".وأوضح إيتمار بن غفير أن حكومة نتنياهو ملزمة بتطبيق حلم الاستيطان في مناطق جديدة من الضفة الغربية، مطالبا بإنفاذ القانون ضد ما أسماهم بـ"مثيرو الشغب" في هضبة الجولان السورية المحتلة.وكان بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، قد هاجم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودافع عن "إرهاب" المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين.وفي سياق متصل، فتح مستوطنون مسلحون ببنادق آلية النار تجاه بلدة "أم صفا" الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة وذلك خلال اقتحامها وإحراق عدد من المنازل والسيارات، مساء أمس السبت، حيث نشرت قناة "كان" الاسرائيلية الرسمية مقطع فيديو يظهر عددا من المستوطنين وهم يطلقون النار على القرية دون أن ترد تقارير فورية بوقوع ضحايا.واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وقائد الشرطة كوبي شبتاي، أن عنف المستوطنين اليهود "إرهاب قومي" يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في "محاربة الإرهاب".وقالوا في بيان مشترك: "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء في أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".وأضافوا: "هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها".واعتبر البيان أن عنف المستوطنين يزيد مما سماه "الإرهاب الفلسطيني" و"يضر بدولة إسرائيل وبالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب الفلسطيني ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضد الإرهاب الفلسطيني"، على حد تعبيره. وشهد أمس السبت، اقتحام عشرات المستوطنين قرية أم صفا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أثار ردود فعل منددة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل. كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.

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