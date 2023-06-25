https://sputnikarabic.ae/20230625/بوتين-يؤكد-أن-العملية-العسكرية-أولوية-قصوى--عاجل-1078476273.html
بوتين يؤكد أن العملية العسكرية "أولوية قصوى"
بوتين يؤكد أن العملية العسكرية "أولوية قصوى"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن زيادة وتيرة وحجم إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات العملية الخاصة يجب ألا يضر بالالتزامات الاجتماعية تجاه... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:26+0000
2023-06-25T12:26+0000
2023-06-25T12:44+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
رصد عسكري
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وقال بوتين في لقاء صحفي على قناة "روسيا 1": "بالطبع ، نتحدث دائمًا عن الدعم المالي، دائمًا حتى يتم إنتاج الأسلحة والمعدات بالسرعة المناسبة وبالحجم المناسب والجودة المناسبة وفي نفس الوقت، حتى نفي بكل ما لدينا".وأردف بوتين: "أمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأوضح بوتين: "هناك مؤتمرات واجتماعات ومحادثات هاتفية ومناقشات حول القضايا المتعلقة بالإنتاج الجاري إنشاؤه للمجمع الصناعي العسكري مع مدراء الشركات ورؤساء الشركات مع من يستخدم هذه القوى والوسائل وهذه الوسائل التقنية".وأشار بوتين إلى أن "هذا ينطبق على الطب والبناء وشق الطرق والتعليم".وتابع بوتين: "يجب أن يكون كل شيء متناغما، إذا جاز التعبير، مع بعضنا البعض، بما في ذلك جهودنا في مجال زيادة القدرات الدفاعية، يجب ألا تضر بالشيء الرئيسي، والشيء الرئيسي هو الأساس، والأساس هو الاقتصاد".وأردف بوتين: "كل هذا في مجمع يخلق وضعًا نشعر فيه بالثقة وبالطبع، نحن قادرون على تنفيذ جميع الخطط والمهام التي نواجهها، وهذا ينطبق أيضًا على الدفاع عن البلد، أي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهذا يتعلق بالاقتصاد ككل وبالمجالات المستقلة".وأضاف بوتين أن "كل هذا يجب أن يتم على مدار الساعة".
https://sputnikarabic.ae/20230625/الجيش-الروسي-يحبط-14-هجوما-أوكرانيا-مضادا-ويحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-أرتيوموفسك--عاجل-1078472352.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
بوتين يؤكد أن العملية العسكرية "أولوية قصوى"
12:26 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن زيادة وتيرة وحجم إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات العملية الخاصة يجب ألا يضر بالالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين.
وقال بوتين في لقاء صحفي على قناة "روسيا 1": "بالطبع ، نتحدث دائمًا عن الدعم المالي، دائمًا حتى يتم إنتاج الأسلحة والمعدات بالسرعة المناسبة وبالحجم المناسب والجودة المناسبة وفي نفس الوقت، حتى نفي بكل ما لدينا".
وأردف بوتين: "أمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
أنا على تواصل دائم مع مؤسسات المجمع الصناعي العسكري لمعرفة الاحتياجات المطلوب تلبيتها لدعم العملية العسكرية الخاصة.
وأوضح بوتين: "هناك مؤتمرات واجتماعات ومحادثات هاتفية ومناقشات حول القضايا المتعلقة بالإنتاج الجاري إنشاؤه للمجمع الصناعي العسكري مع مدراء الشركات ورؤساء الشركات مع من يستخدم هذه القوى والوسائل وهذه الوسائل التقنية".
نحن نتحدث عن فعالية هذه الأسلحة، وعن أين وماذا نحتاج أيضًا للعمل، والعناصر المفقودة، نحن نتحدث عن كيف، وبأي طرق، وما هي الخطوات، والسرعة التي نحتاجها (لإنجاز المهام).
وأشار بوتين إلى أن "هذا ينطبق على الطب والبناء وشق الطرق والتعليم".
وتابع بوتين: "يجب أن يكون كل شيء متناغما، إذا جاز التعبير، مع بعضنا البعض، بما في ذلك جهودنا في مجال زيادة القدرات الدفاعية، يجب ألا تضر بالشيء الرئيسي، والشيء الرئيسي هو الأساس، والأساس هو الاقتصاد".
جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي طبيعية في البلاد، والتضخم عند حده الأدنى وهو 2.3%، والبطالة في حدها الأدنى، و وصل البناء إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي واستمرت الوتيرة، ويجري العمل على خطط تطوير الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل.
وأردف بوتين: "كل هذا في مجمع يخلق وضعًا نشعر فيه بالثقة وبالطبع، نحن قادرون على تنفيذ جميع الخطط والمهام
التي نواجهها، وهذا ينطبق أيضًا على الدفاع عن البلد، أي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهذا يتعلق بالاقتصاد ككل وبالمجالات المستقلة".
وأضاف بوتين أن "كل هذا يجب أن يتم على مدار الساعة".