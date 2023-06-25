https://sputnikarabic.ae/20230625/بيانات-رسمية-تكشف-تراجع-مستوى-تعليم-الأطفال-في-أمريكا-1078483270.html
بيانات رسمية تكشف تراجع مستوى تعليم الأطفال في أمريكا
بيانات رسمية تكشف تراجع مستوى تعليم الأطفال في أمريكا
كشفت بيانات رسمية عن تراجع مستوى تعليم الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة، خاصة في الرياضيات والقراءة. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T16:01+0000
2023-06-25T16:01+0000
2023-06-25T16:01+0000
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وكشفت بيانات التقييم الوطني للتقدم التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المستوى العلمي للأطفال في أواخر 2022، تراجع بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه في عام 2019، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" الأمريكي.تم الكشف عن تلك البيانات، قبل أيام، عن طريق برنامج التقييم الوطني للتقدم التعليمي، الذي يقوم بمراقبة نتائج الاختبارات التعليمية منذ عام 1969.ولفت الموقع إلى أن البيانات التي تم رصدها أظهرت أن مستوى التعليم في الرياضيات تراجع بصورة كبيرة، حتى وصل إلى المستويات المنخفضة التي تم تسجيلها عام 1990.وأوضح الموقع أن البرنامج يقوم بمقارنة مستويات التعليم الحالية بما تم تسجيله من مستويات مرتفعة، عندما بدأ عملية الرصد في أواخر ستينيات القرن الماضي.وشددت رئيسة مجلس إدارة التقييم الوطني، بيفرلي بيرديو، على ضرورة العمل بشكل عاجل لتلبية احتياجات التعليم للأطفال في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنهم يكافحون في كل مجال، وأنه يجب على صانعي القرار أن يضعوا ذلك في حسبانهم.كما كشفت تلك البيانات عن تراجع نسبة من يمارسون هواية القراءة من الأطفال تحت سن الـ 13 عاما، إضافة إلى زيادة معدلات التغيب الدراسي.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
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بيانات رسمية تكشف تراجع مستوى تعليم الأطفال في أمريكا
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كشفت بيانات رسمية عن تراجع مستوى تعليم الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة، خاصة في الرياضيات والقراءة.
وكشفت بيانات التقييم الوطني للتقدم التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المستوى العلمي
للأطفال في أواخر 2022، تراجع بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه في عام 2019، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت" الأمريكي.
تم الكشف عن تلك البيانات، قبل أيام، عن طريق برنامج التقييم الوطني للتقدم التعليمي، الذي يقوم بمراقبة نتائج الاختبارات التعليمية منذ عام 1969.
ولفت الموقع إلى أن البيانات التي تم رصدها أظهرت أن مستوى التعليم في الرياضيات
تراجع بصورة كبيرة، حتى وصل إلى المستويات المنخفضة التي تم تسجيلها عام 1990.
وأوضح الموقع أن البرنامج يقوم بمقارنة مستويات التعليم الحالية بما تم تسجيله من مستويات مرتفعة، عندما بدأ عملية الرصد في أواخر ستينيات القرن الماضي.
وشددت رئيسة مجلس إدارة التقييم الوطني، بيفرلي بيرديو، على ضرورة العمل بشكل عاجل لتلبية احتياجات التعليم للأطفال
في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنهم يكافحون في كل مجال، وأنه يجب على صانعي القرار أن يضعوا ذلك في حسبانهم.
كما كشفت تلك البيانات عن تراجع نسبة من يمارسون هواية القراءة من الأطفال تحت سن الـ 13 عاما، إضافة إلى زيادة معدلات التغيب الدراسي.