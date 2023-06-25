https://sputnikarabic.ae/20230625/ترامب-لوائح-الاتهام-الموجهة-لي-بمثابة-شارة-شجاعة-كبيرة-فيديو-1078467369.html

ترامب: لوائح الاتهام الموجهة لي بمثابة "شارة شجاعة كبيرة"... فيديو

ترامب: لوائح الاتهام الموجهة لي بمثابة "شارة شجاعة كبيرة"... فيديو

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوائح الاتهام التي تلقاها في تحقيقين منفصلين، بأنهما ‏‏"شارة شجاعة كبيرة".‏ 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T07:16+0000

2023-06-25T07:16+0000

2023-06-25T07:16+0000

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وقال ترامب خلال مؤتمر "الطريق إلى الأغلبية" في واشنطن، الذي استضافه تحالف الإيمان والحرية الإنجيلي اليميني، أمس السبت: "في كل مرة يدينني فيها اليساريون الراديكاليون الديمقراطيون والماركسيون والشيوعيون والفاشيون، أعتبر ذلك شارة عظيمة للشجاعة".وأضاف لمؤيديه: "يتم توجيه اتهام إلي من أجلكم، وأعتقد أن هناك أكثر من 200 مليون شخص يحبون بلدنا".كما اتهم ترامب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"تسليح سلطات إنفاذ القانون من أجل التدخل في ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقامة العام المقبل 2024".تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، أمس السبت، بعد عدة أسابيع من تلقيه لائحة اتهام اتحادية، لتعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في العام الماضي في منتجعه مار الاغو، بولاية فلوريدا الأمريكية.وتزعم لائحة الاتهام، أن ترامب احتفظ بوثائق سرية في ناديه في فلوريدا، وأنه سعى على ما يبدو لمنع المسؤولين الفيدراليين من استعادتها.ودافع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، والبالغ عددها 37.كما يواجه ترامب لائحة اتهام منفصلة، نابعة من تحقيق أشرف عليه المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ (ديمقراطي)، بشأن تورط ترامب المحتمل خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، فيما يتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، من أجل إسكاتها عن التحدث بشأن علاقتها المزعومة.

https://sputnikarabic.ae/20230622/مجلس-النواب-الأمريكي-يدين-عضوا-في-الكونغرس-لتصريحات-عن-علاقة-ترامب-بروسيا-1078364006.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار