https://sputnikarabic.ae/20230625/خبير-فشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني-السبب-المباشر-في-حصول-التمرد-العسكري-1078473632.html
خبير: فشل الهجوم المضاد الأوكراني السبب المباشر في حصول التمرد العسكري
خبير: فشل الهجوم المضاد الأوكراني السبب المباشر في حصول التمرد العسكري
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:57+0000
2023-06-25T11:57+0000
2023-06-25T11:57+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: فشل الهجوم المضاد الأوكراني السبب المباشر في حصول التمرد العسكري
خبير: فشل الهجوم المضاد الأوكراني السبب المباشر في حصول التمرد العسكري
فلاديمير بوتين يؤكد أن ما حصل من تمرد بمثابة طعنة في الظهر وخيانة لروسيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:أما الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب وصف ماحدث قائلا:الرئيس الروسي يعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء في القوات المسلحة الروسية. وعن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلا:إجهاض محاولة التمرد العسكري بوساطة لوكاشينكو. وفيما يخص ذلك، اختتم شعيب حديثه قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2023
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شيماء ثامر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: فشل الهجوم المضاد الأوكراني السبب المباشر في حصول التمرد العسكري
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ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
فلاديمير بوتين يؤكد أن ما حصل من تمرد بمثابة طعنة في الظهر وخيانة لروسيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"لاشك أنه هناك رهان وكبير بالنسبة لحلف الناتو وأمريكا في إحداث خرق في الجبهة الأوكرانية باتجاه روسيا عبر ما يطلق عليه بالهجوم المضاد وكانت الرهانات بمستوى عالي حتى وصلت إلى الدعم المالي والقدرات التسليحية وأدخلت السلاح الغربي بشكل مباشر في ميدان المعركة، فشل الهجوم المضاد هو السبب المباشر في حصول حالة التمرد هذه، وإن الرئيس الروسي وخلال خطابه وجه رسالة إلى الشعب الروسي أن الذي حصل هو انتصار في الميدان العسكري وعجز حلف الناتو في تحقيق انجاز لذلك غادر مسألة الرهان على الجبهة والميدان التعبوي وانتقل إلى البعد السياسي وحصلت حالة التمرد فهذه الحادثة هي مناورة بعد وجود فشل تعبوي في ميدان المعركة وأصبحت هناك مناورة سياسية".
أما الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب وصف ماحدث قائلا:
"إن ماحصل شكل مفاجأة كبيرة لكل المتابعين للحدث الروسي بالعموم وخاصة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وبالتالي قيام التمرد في ظل وجود معركة خاصة في أوكرانيا شكلت حالة من القلق في الداخل الروسي وأيضا لكل متابعي ومؤيدي روسيا في الخارج، والرئيس الروسي وصف ذلك بالطعنة من الظهر فهذا يتبع من أنه قد أعطى كامل ثقته بهذه المجموعة وبالتالي عندما تقوم هذه المجموعة بهذا التمرد فهي تخالف تلك الثقة خاصة أن تلك الثقة منحت مع مكاسب كثيرة".
الرئيس الروسي يعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء في القوات المسلحة الروسية. وعن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلا:
"في تقديري أن التورط لهذه المجموعة هي من رأس الهرم وقيادة تلك المجموعة وربما يكون الأفراد منساقين مع قائد المجموعة دون الالتفات إلى الأبعاد السياسية أو الاتفاقيات وحتى المشاريع السرية التي تم ابرامها مع قائدهم لذلك فإن الرئيس الروسي يذهب باتجاه أن يجري عملية عزل بين الافراد والجماعات لهذه المجموعة وبين قياداتها ويعطي نوعا من حالة المرونة في التعامل مع مجاميع غير معنية بهذا التمرد".
إجهاض محاولة التمرد العسكري بوساطة لوكاشينكو. وفيما يخص ذلك، اختتم شعيب حديثه قائلا:
"دخول بيلاروسيا على خط الوساطة مهم جدًا وهو أيضا مهمة بالنسبة لتلك المجموعة وقد يكون قائد هذه المجموعة هو من طلب ذلك بعد أن ظن أنه قادر على أن يبقى بموقفه، وبطبيعة الحال فهذه المبادرة مهمة جدًا خاصة أن الوسيط لم يكن من خارج الاتحاد السوفيتي سابقا ولم يأتي من خارج أصدقاء روسيا، ومن الممكن أن تكون هناك تفاهمات وأعتقد أن دخول بيلاروسيا سيترتب عليه بعض الاتفاقيات".
التفاصيل في الملف الصوتي...