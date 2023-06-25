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https://sputnikarabic.ae/20230625/خريزانتيما---إس-الجيش-الروسي-يهيمن-على-ميادين-القتال-بصواريخ-خارقة-1078481841.html
"خريزانتيما - إس"... الجيش الروسي يهيمن على ميادين القتال بصواريخ خارقة
"خريزانتيما - إس"... الجيش الروسي يهيمن على ميادين القتال بصواريخ خارقة
تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ الموجهة الخارقة للدروع، التي تُمكن جيشها من الهيمنة على ميادين القتال أيا كان نوع العتاد العسكري الذي تستخدمه. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:32+0000
2023-06-25T15:32+0000
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وتمثل "خريزانتيما - إس" إحدى منظومات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، التي تطورها روسيا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم هذا النوع من الأنظمة الصاروخية ليكون ذاتي الحركة، مشيرا إلى أنه يسمح لمستخدميه بالهيمنة الكاملة على ساحات المعارك البرية في الحاضر والمستقبل.ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "خريزانتيما - إس" الصاروخية؟ولفت الموقع إلى أن هذه المنظومة الصاروخية تستخدم مركبة مدرعة طراز "بي إم بي - 3" يمكنها مرافقة القوات البرية بما تحمله من صواريخ خارقة.وأوضح أن خفة وزنها مقارنة بالدبابات والمدرعات الأخرى يمنحها خفة في الحركة توفر لها قدرة أكبر على المناورة والتخفي قبل وبعد إطلاق صواريخها لتجنب القصف المضاد.ويمكن استخدام صواريخ "خريزانتيما - إس" ضد الأهداف التالية:ولفت الموقع إلى أن المنظومة الصاروخية الروسية مصممة للعمل على مدار الساعة ليلا ونهارا، وفي جميع ظروف الطقس، حتى عند انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأتربة أو الضباب.كما أوضح الموقع أنه يمكن للمنظومة ضرب هدفين في وقت واحد بفضل نظام التوجيه والإطلاق المتطور، الذي يسمح بتتبع الهدف الأول وتدميره آليا، بينما يتم متابعة الهدف الثاني باستخدام نظام توجيه نصف آلي يعمل بالليزر.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"خريزانتيما - إس"... الجيش الروسي يهيمن على ميادين القتال بصواريخ خارقة

15:32 GMT 25.06.2023
© Sputnik . Alexander Vilfمجمع الصواريخ المضادة للدبابات "خريزانتيما-إس"
مجمع الصواريخ المضادة للدبابات خريزانتيما-إس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ الموجهة الخارقة للدروع، التي تُمكن جيشها من الهيمنة على ميادين القتال أيا كان نوع العتاد العسكري الذي تستخدمه.
وتمثل "خريزانتيما - إس" إحدى منظومات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، التي تطورها روسيا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم هذا النوع من الأنظمة الصاروخية ليكون ذاتي الحركة، مشيرا إلى أنه يسمح لمستخدميه بالهيمنة الكاملة على ساحات المعارك البرية في الحاضر والمستقبل.

ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "خريزانتيما - إس" الصاروخية؟

الطاقم: فردان.
نظام التلقيم: آلي.
عدد الصواريخ: 15 صاروخا.
مدى الصواريخ: 6 كيلومترات.
معدل الإطلاق: يمكن أن يصل لـ 4 صواريخ في الدقيقة.
ولفت الموقع إلى أن هذه المنظومة الصاروخية تستخدم مركبة مدرعة طراز "بي إم بي - 3" يمكنها مرافقة القوات البرية بما تحمله من صواريخ خارقة.
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وأوضح أن خفة وزنها مقارنة بالدبابات والمدرعات الأخرى يمنحها خفة في الحركة توفر لها قدرة أكبر على المناورة والتخفي قبل وبعد إطلاق صواريخها لتجنب القصف المضاد.

ويمكن استخدام صواريخ "خريزانتيما - إس" ضد الأهداف التالية:

الدبابات.
المدرعات.
الإنشاءات الهندسية.
القوارب السريعة.
الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وبسرعة أقل.
مواقع قوات المشاة سواء المكشوفة أو داخل ملاجئ.
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ولفت الموقع إلى أن المنظومة الصاروخية الروسية مصممة للعمل على مدار الساعة ليلا ونهارا، وفي جميع ظروف الطقس، حتى عند انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأتربة أو الضباب.
كما أوضح الموقع أنه يمكن للمنظومة ضرب هدفين في وقت واحد بفضل نظام التوجيه والإطلاق المتطور، الذي يسمح بتتبع الهدف الأول وتدميره آليا، بينما يتم متابعة الهدف الثاني باستخدام نظام توجيه نصف آلي يعمل بالليزر.
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