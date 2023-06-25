https://sputnikarabic.ae/20230625/دراسة-كثرة-استخدام-الـجي-بي-إس-تضعف-مهارة-عقلية-1078483099.html

دراسة: كثرة استخدام الـ"جي بي إس" تضعف مهارة عقلية

دراسة: كثرة استخدام الـ"جي بي إس" تضعف مهارة عقلية

يعتمد الكثير من الناس على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" للوصول بسهولة إلى وجهاتهم المختلفة، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن الاعتماد على هذه التقنية بصفة... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T15:57+0000

2023-06-25T15:57+0000

2023-06-25T15:57+0000

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وذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية، أن الاعتماد على "جي بي إس" عادة ليست دائما جيدة، إذ أن الاعتماد على ذاكرتنا عند التنقل بين الطرقات يجعل نظام الملاحة الدماغية لدينا أكثر كفاءة، والعكس صحيح.وأوضحت المجلة أن التقليل من استخدام "جي بي إس" يفيد في تدريب إحساسنا بالاتجاه وتحسين الذاكرة المكانية، أي القدرة على معالجة المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة وإنشاء خريطة ذهنية للأماكن.جاء إثبات هذه النظرية من خلال دراسة أجرتها جامعة ماكماستر في كندا، حيث قارنت بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و87 عاما بدرجات مختلفة، من حيث قدراتهم على تحديد الاتجاهات.لجأ الباحثون إلى إخضاع المشاركين إلى تجربة يمارسون من خلالها رياضة يتحرك فيها كل فرد منهم في غابة أو في مدينة دون مسار محدد مسبقا، ولكنه يمر عبر سلسلة من النقاط حتى يصل إلى نقطة الوصول، باستخدام بوصلة وخريطة فقط.اتضح أن المشاركين الأكبر عمرا وأكثر خبرة يمكنهم الاعتماد على قدراتهم العقلية من خلال خريطة عقلية، بشكل فاق الشباب بعدما طوروا ذاكرة مكانية بشكل أكبر.وتؤكد دراسة أجرتها جامعة ليون وجامعة كوليدج لندن الفكرة نفسها أيضا، فالنشأة في الريف أو في مدينة فيها خريطة معقدة يطور إحساس ساكنيها بالاتجاه مقارنة بمن يولد في المراكز الحضرية، حيث تشكل الشوارع شبكة بسيطة مع الفروع بزوايا قائمة.

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