https://sputnikarabic.ae/20230625/رفعت-البدوي-الرئيس-بوتين-حمل-رسالة-للعالم-تكشف-نوايا-المجتمع-الغربي-لضرب-المجتمعات-المتماسكة-1078474092.html
رفعت البدوي: الرئيس بوتين حمل رسالة للعالم تكشف نوايا المجتمع الغربي لضرب المجتمعات المتماسكة
رفعت البدوي: الرئيس بوتين حمل رسالة للعالم تكشف نوايا المجتمع الغربي لضرب المجتمعات المتماسكة
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: تغلغل المنظمات غير الحكومية المرعية من مؤسسة "المجتمع المنفتح" في لبنان، حفلات التخرج في مصر... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:35+0000
2023-06-25T12:35+0000
2023-06-25T12:35+0000
راديو
صدى الحياة
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رفعت البدوي: الرئيس بوتين حمل رسالة للعالم تكشف نوايا المجتمع الغربي لضرب المجتمعات المتماسكة
رفعت البدوي: الرئيس بوتين حمل رسالة للعالم تكشف نوايا المجتمع الغربي لضرب المجتمعات المتماسكة
لبنان في المرتبة الأولى عربيا كوجهة تمويل أمريكيتطرق تقرير فرنسي تحت عنوان "ظل سوروس يمتد إلى لبنان"، عن تغلغل المنظمات غير الحكومية المرعية من مؤسسة "المجتمع المنفتح"، والتي تلعب دورا بارزا في القوة الناعمة في المجتمع اللبناني، في ظل غياب الدولة والفراغ الرئاسي والخلافات السياسية.حول هذا الموضوع، قال الدكتور رفعت بدوي باحث ومحاضر في الشؤون الإقليمية ورئيس ندوة العمل الوطني في لبنان، ومستشار خاص لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، لبرنامج "صدى الحياة":وأشار البدوي إلى أن وأشار البدوي إلى أنه لا يخفي تخوفه من عمل وتغلغل هذه المنظمات غير الحكومية في المجتمع اللبناني "الشرق أوسطي" في ظل غياب مركزية الدولة، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة محاولات واضحة وحثيثة من قبل هذه الجمعيات المدعومة من جهات لها مصلحة معها كيف تدخل مفاهيم غريبة عن المجتمع اللبناني الشرق الأوسطي.ونوه في هذا الصدد إلى أهمية كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "ليس غريبا من رئيس دولة بهذا الحجم (روسيا) أن يخصص نصف ساعة من خطابه ليشرح خطورة إدخال مفاهيم غريبة عن مجتمعاتنا والهدف من ذلك كله إبقاء الهيمنة للقطب الواحد للغرب ولأمريكا".التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
رفعت البدوي: الرئيس بوتين حمل رسالة للعالم تكشف نوايا المجتمع الغربي لضرب المجتمعات المتماسكة
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تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: تغلغل المنظمات غير الحكومية المرعية من مؤسسة "المجتمع المنفتح" في لبنان، حفلات التخرج في مصر بين إثارة الجدل وقشعرة البدن، انتقادات لازدواجية المعايير في التعامل مع مآسي البحر بعد غرق غواصة تيتان، تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج، انطلاق مهرجان كناوة في المغرب.
لبنان في المرتبة الأولى عربيا كوجهة تمويل أمريكي
تطرق تقرير فرنسي تحت عنوان "ظل سوروس يمتد إلى لبنان"، عن تغلغل المنظمات غير الحكومية المرعية من مؤسسة "المجتمع المنفتح"، والتي تلعب دورا بارزا في القوة الناعمة في المجتمع اللبناني، في ظل غياب الدولة والفراغ الرئاسي والخلافات السياسية.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور رفعت بدوي باحث ومحاضر في الشؤون الإقليمية ورئيس ندوة العمل الوطني في لبنان، ومستشار خاص لرئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، لبرنامج "صدى الحياة":
"إن السبب الرئيسي لظهور هذه المنظمات غير الحكومية هو تفكك الدولة المركزية في لبنان والوصول إلى الفراغ الرئاسي منذ حوالي تسعة أشهر وخلافات بين الأفرقاء السياسيين، هناك حالة خواء في منظومة الدولة وذلك بعد أحداث 2019 والتي سميت بالانتفاضة الشعبية، ولكن تحولت إلى جهات تتبع تعليمات من قبل بعض السفارات لتنفيذ أجندات معينة".
"ذلك الفراغ السياسي في لبنان فسح المجال لتلك المجموعات لتنفيذ مشاريعها التي تخدم مصالح جهات خارحية التي تهدف إلى تفتيت المجتمع، وقد لاقت استجابة واضحة من شريحة واسعة من اللبنانيين التي ضخت عليهم الأموال بشروط معينة وقبلوها، ولا ننسى الاهتراء الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد".
وأشار البدوي إلى أنه لا يخفي تخوفه من عمل وتغلغل هذه المنظمات غير الحكومية في المجتمع اللبناني "الشرق أوسطي" في ظل غياب مركزية الدولة، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة محاولات واضحة وحثيثة من قبل هذه الجمعيات المدعومة من جهات لها مصلحة معها كيف تدخل مفاهيم غريبة عن المجتمع اللبناني الشرق الأوسطي.
ونوه في هذا الصدد إلى أهمية كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "ليس غريبا من رئيس دولة بهذا الحجم (روسيا) أن يخصص نصف ساعة من خطابه ليشرح خطورة إدخال مفاهيم غريبة عن مجتمعاتنا والهدف من ذلك كله إبقاء الهيمنة للقطب الواحد للغرب ولأمريكا".
وأضاف رفعت أن "الرئيس بوتين حمل رسالة للعالم تكشف نوايا المجتمع الغربي لضرب المجتمعات المتماسكة".
التفاصيل في الملف الصوتي...