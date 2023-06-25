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https://sputnikarabic.ae/20230625/سلطات-مقاطعة-روستوف-تعلن-رفع-جميع-القيود-المفروضة-على-حركة-المرور-في-الطرق-السريعة--1078468645.html
رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور في مقاطعة روستوف
رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور في مقاطعة روستوف
أعلن المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف على الدون، رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في المقاطعة. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T08:56+0000
2023-06-25T09:28+0000
روسيا
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وقال المتحدث في تصريح للصحفيين: "حركة المرور مفتوحة"، مشيرا إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في جميع طرق المقاطعة ومداخلها.وأجهضت روسيا التمرد المسلح يوم السبت، حيث أعلن قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على "تلغرام"، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.وأكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعة "فاغنر" العسكرية، غادرت أراضي مقاطعة روستوف، ليل السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230624/لحظة-مغادرة-بريغوجين-مدينة-روستوف-على-الدون-فيديو--عاجل-1078463281.html
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روسيا

رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور في مقاطعة روستوف

08:56 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 25.06.2023)
© Sputnik . Iliya Pitalev / مدينة روستوف على نهر الدون
مدينة روستوف على نهر الدون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Iliya Pitalev /
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أعلن المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف على الدون، رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في المقاطعة.
وقال المتحدث في تصريح للصحفيين: "حركة المرور مفتوحة"، مشيرا إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في جميع طرق المقاطعة ومداخلها.
وأجهضت روسيا التمرد المسلح يوم السبت، حيث أعلن قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
لحظة مغادرة بريغوجين وقوات فاغنر مدينة روستوف.. فيديو
أمس, 21:20 GMT
وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على "تلغرام"، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".
جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.
وأكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعة "فاغنر" العسكرية، غادرت أراضي مقاطعة روستوف، ليل السبت.
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