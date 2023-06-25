https://sputnikarabic.ae/20230625/قتيلان-و15-جريحا-في-تبادل-لإطلاق-النار-خلال-حفل-بالولايات-المتحدة-1078465103.html
قتيلان و15 جريحا في تبادل لإطلاق النار خلال حفل بالولايات المتحدة
قتيلان و15 جريحا في تبادل لإطلاق النار خلال حفل بالولايات المتحدة
قالت الشرطة المحلية، إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرين في تبادل لإطلاق النار وقع في حفل في الشارع في ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T03:00+0000
2023-06-25T03:00+0000
2023-06-25T03:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مقتل أشخاص
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت شرطة ميتشيغان، "وقت صدور هذا البيان الصحفي أصيب 15 شخصا بطلقات نارية أو أصيبوا دهسا بالسيارات، وتوفي ضحيتان".تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.وجد المحققون رصاصات أطلقت من ما لا يقل عن خمسة أسلحة نارية من عيارات مختلفة في مكان تبادل إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الحزب-الجمهوري-يبدأ-إجراءات-أولية-لعزل-بايدن-1078447917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
قتيلان و15 جريحا في تبادل لإطلاق النار خلال حفل بالولايات المتحدة
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قالت الشرطة المحلية، إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرين في تبادل لإطلاق النار وقع في حفل في الشارع في ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت شرطة ميتشيغان، "وقت صدور هذا البيان الصحفي أصيب 15 شخصا بطلقات نارية
أو أصيبوا دهسا بالسيارات، وتوفي ضحيتان".
تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.
وجد المحققون رصاصات أطلقت من ما لا يقل عن خمسة أسلحة نارية من عيارات مختلفة في مكان تبادل إطلاق النار.