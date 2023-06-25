عربي
https://sputnikarabic.ae/20230625/قتيلان-و15-جريحا-في-تبادل-لإطلاق-النار-خلال-حفل-بالولايات-المتحدة-1078465103.html
قتيلان و15 جريحا في تبادل لإطلاق النار خلال حفل بالولايات المتحدة
قتيلان و15 جريحا في تبادل لإطلاق النار خلال حفل بالولايات المتحدة
قالت الشرطة المحلية، إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرين في تبادل لإطلاق النار وقع في حفل في الشارع في ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T03:00+0000
2023-06-25T03:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مقتل أشخاص
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت شرطة ميتشيغان، "وقت صدور هذا البيان الصحفي أصيب 15 شخصا بطلقات نارية أو أصيبوا دهسا بالسيارات، وتوفي ضحيتان".تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.وجد المحققون رصاصات أطلقت من ما لا يقل عن خمسة أسلحة نارية من عيارات مختلفة في مكان تبادل إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الحزب-الجمهوري-يبدأ-إجراءات-أولية-لعزل-بايدن-1078447917.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص

قتيلان و15 جريحا في تبادل لإطلاق النار خلال حفل بالولايات المتحدة

03:00 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت الشرطة المحلية، إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرين في تبادل لإطلاق النار وقع في حفل في الشارع في ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت شرطة ميتشيغان، "وقت صدور هذا البيان الصحفي أصيب 15 شخصا بطلقات نارية أو أصيبوا دهسا بالسيارات، وتوفي ضحيتان".
تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
الحزب الجمهوري يبدأ إجراءات أولية لعزل بايدن
أمس, 09:20 GMT
وجد المحققون رصاصات أطلقت من ما لا يقل عن خمسة أسلحة نارية من عيارات مختلفة في مكان تبادل إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روسياأمس, 13:55 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала