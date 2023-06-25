https://sputnikarabic.ae/20230625/قد-يركب-طرفا-صناعيا-سواريز-يعاني-من-إصابة-خطيرة-ستجبره-على-الاعتزال-1078482657.html
قد يركب طرفا صناعيا... سواريز يعاني من إصابة خطيرة ستجبره على الاعتزال
قد يركب طرفا صناعيا... سواريز يعاني من إصابة خطيرة ستجبره على الاعتزال
أعلن ألبرتو غويرا، رئيس نادي غريميو البرازيلي، عن إصابة خطيرة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغواياني لويس سواريز. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:35+0000
2023-06-25T15:35+0000
2023-06-25T15:35+0000
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ونقل موقع "ريليفو" الإسباني، عن غويرا "قلقه وتخوفه حول صحة سواريز"، مؤكدا أن "المهاجم الأوروغواياني يحتاج إلى تركيب طرف صناعي بسبب هشاشة العظام في ركبته اليمنى".وأضاف غويرا، خلال وجوده في إحدى المناسبات في مدينة بورتو أليغري، أن "وضع المهاجم البالغ من العمر 36 عاما خطير للغاية ويواجه إمكانية زرع طرف صناعي في الركبة"، متابعا: "لقد حُقن بالكثير من الأدوية ووصل إلى الحد الأقصى الذي يحتاجه الإنسان".ووقّع سواريز عقدا مع الفريق البرازيلي يمتد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وخاض معه 25 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 11 هدفا، كما أهدى زملاءه 8 تمريرات حاسمة.يذكر أن لويس سواريز خاض تجربة ناجحة مع الأندية الأوروبية، التي شملت أيضا أندية ليفربول وبرشلونة وأياكس أمستردام، إضافة إلى أتليتيكو مدريد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, أخبار البرازيل , الأخبار
منوعات, رياضة, أخبار البرازيل , الأخبار
قد يركب طرفا صناعيا... سواريز يعاني من إصابة خطيرة ستجبره على الاعتزال
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أعلن ألبرتو غويرا، رئيس نادي غريميو البرازيلي، عن إصابة خطيرة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغواياني لويس سواريز.
ونقل موقع
"ريليفو" الإسباني، عن غويرا "قلقه وتخوفه حول صحة سواريز"، مؤكدا أن "المهاجم الأوروغواياني يحتاج إلى تركيب طرف صناعي بسبب هشاشة العظام في ركبته اليمنى".
وأضاف غويرا، خلال وجوده في إحدى المناسبات في مدينة بورتو أليغري، أن "وضع المهاجم البالغ من العمر 36 عاما خطير للغاية ويواجه إمكانية زرع طرف صناعي في الركبة"، متابعا: "لقد حُقن بالكثير من الأدوية ووصل إلى الحد الأقصى الذي يحتاجه الإنسان".
ووقّع سواريز عقدا
مع الفريق البرازيلي يمتد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وخاض معه 25 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 11 هدفا، كما أهدى زملاءه 8 تمريرات حاسمة.
يذكر أن لويس سواريز خاض تجربة ناجحة مع الأندية الأوروبية، التي شملت أيضا أندية ليفربول وبرشلونة وأياكس أمستردام، إضافة إلى
أتليتيكو مدريد.