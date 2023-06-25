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https://sputnikarabic.ae/20230625/قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1078467848.html
قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن نظام الدفاع الجوي صد، اليوم الأحد، هجومًا أوكرانيا بطائرة مسيرة في منطقة فالوسكي السكنية في المقاطعة. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T08:09+0000
2023-06-25T08:09+0000
روسيا
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وكتب غلادكوف على "تلغرام": "تم تشغيل نظامنا للدفاع الجوي في منطقة فالوسكي السكنية، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة فوق قرية دولغيو".وأضاف حاكم بيلغورود أن الخدمات التشغيلية تتأكد من أي عواقب للهجوم على الأرض.وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، يوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بنحو 100 قذيفة من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن نصف هذه القذائف أطلقت على منطقة فولوكونوفسكي.ويوم الأربعاء الماضي، استهدفت القوات الأوكرانية أربع مناطق حدودية في المنطقة، بـ 79 قذيفة من عيارات مختلفة .وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الروسية-تحول-معقلا-أوكرانيا-إلى-كتلة-من-النار-فيديو-1078467550.html
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قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

08:09 GMT 25.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن نظام الدفاع الجوي صد، اليوم الأحد، هجومًا أوكرانيا بطائرة مسيرة في منطقة فالوسكي السكنية في المقاطعة.
وكتب غلادكوف على "تلغرام": "تم تشغيل نظامنا للدفاع الجوي في منطقة فالوسكي السكنية، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة فوق قرية دولغيو".
وأضاف حاكم بيلغورود أن الخدمات التشغيلية تتأكد من أي عواقب للهجوم على الأرض.
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو
07:40 GMT
وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، يوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بنحو 100 قذيفة من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن نصف هذه القذائف أطلقت على منطقة فولوكونوفسكي.
ويوم الأربعاء الماضي، استهدفت القوات الأوكرانية أربع مناطق حدودية في المنطقة، بـ 79 قذيفة من عيارات مختلفة .
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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