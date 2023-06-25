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https://sputnikarabic.ae/20230625/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-دعمها-للقيادة-الروسية--1078473776.html
كوريا الشمالية تعلن عن دعمها للقيادة الروسية
كوريا الشمالية تعلن عن دعمها للقيادة الروسية
قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية إن بيونغ يانغ تدعم إجراءات موسكو في الوضع المتعلق بتمرد "فاغنر". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:05+0000
2023-06-25T12:05+0000
العالم
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وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، بالسفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا.خلال المحادثة، قال نائب الوزير الكوري الشمالي، إنه واثق من أن التمرد المسلح في روسيا سيتم ردعه بسرعة وفقًا لتطلعات وإرادة الشعب الروسي، مشيرًا إلى أن [كوريا الشمالية] ستدعم بقوة أي قرار للقيادة الروسية.وبحسب إم تشيونغ إيل، فإنه لا يشك في أن "الجيش الصامد وشعب روسيا سيتغلبان على أي صعوبات وتحديات"، ويحققان "نصرًا بطوليًا" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230625/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-التمرد-المسلح-في-روستوف-1078454098.html
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العالم

كوريا الشمالية تعلن عن دعمها للقيادة الروسية

12:05 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية إن بيونغ يانغ تدعم إجراءات موسكو في الوضع المتعلق بتمرد "فاغنر".
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، بالسفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
روسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"
12:33 GMT
خلال المحادثة، قال نائب الوزير الكوري الشمالي، إنه واثق من أن التمرد المسلح في روسيا سيتم ردعه بسرعة وفقًا لتطلعات وإرادة الشعب الروسي، مشيرًا إلى أن [كوريا الشمالية] ستدعم بقوة أي قرار للقيادة الروسية.
وبحسب إم تشيونغ إيل، فإنه لا يشك في أن "الجيش الصامد وشعب روسيا سيتغلبان على أي صعوبات وتحديات"، ويحققان "نصرًا بطوليًا" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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