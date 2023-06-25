https://sputnikarabic.ae/20230625/لودريان-ينهي-زيارته-للبنان-دون-إحراز-تقدم-في-أزمة-الشغور-الرئاسي-1078466053.html
لودريان ينهي زيارته للبنان دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي
لودريان ينهي زيارته للبنان دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي
أختتم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، زيارته إلى لبنان التي استمرت أربعة أيام، دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T05:49+0000
2023-06-25T05:49+0000
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وقال لودريان في بيان، إنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، "لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان".وأضاف المبعوث الفرنسي: "في هذه الزيارة أردت أولًا أن أصغي، لذا التقيت بالسلطات المدنية الدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب".وتابع: "سأرفع تقريرا حول هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون فور عودتي".وأكد لودريان أنه سيعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حل توافقي وفعال للخروج من فراغ المؤسسات، والقيام بالإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن، في يونيو/حزيران الحالي، الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان، على أن يقدم لودريان مقترحات في هذا الشأن.ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221223/ماكرون-يجب-تغيير-القيادة-في-لبنان-1071516425.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
لودريان ينهي زيارته للبنان دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي
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أختتم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، زيارته إلى لبنان التي استمرت أربعة أيام، دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي.
وقال لودريان
في بيان، إنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، "لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان".
وأضاف المبعوث الفرنسي: "في هذه الزيارة أردت أولًا أن أصغي، لذا التقيت بالسلطات المدنية الدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب".
وتابع: "سأرفع تقريرا حول هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون
فور عودتي".
23 ديسمبر 2022, 09:56 GMT
وأكد لودريان أنه سيعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حل توافقي وفعال للخروج من فراغ المؤسسات، والقيام بالإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن، في يونيو/حزيران الحالي، الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان، على أن يقدم لودريان مقترحات في هذا الشأن.
ويعاني لبنان
من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.