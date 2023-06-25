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https://sputnikarabic.ae/20230625/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

15:00 GMT 25.06.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
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15:59 GMT 25.06.2023
مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف بمنطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية
15:01 GMT 25.06.2023
15:01 GMT 25.06.2023
قوات الدعم السريع في السودان تعلن سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم
22:47 GMT 24.06.2023
سقوط طائرة سودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
"الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني
أمس, 21:55 GMT
09:18 GMT 20.06.2023
09:18 GMT 20.06.2023
منظمة "الإيغاد" تعلن عن أن وزراء خارجية الآلية الرباعية اتفقوا على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع في السودان وجها لوجه، واعتماد نهج تدريجي لحل النزاع
09:01 GMT 20.06.2023
08:59 GMT 20.06.2023
حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي يصف ما يجري في الجنينة وكتم بـ"الجرائم المكتملة" ويحذر من أن الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية
08:45 GMT 20.06.2023
08:45 GMT 20.06.2023
08:44 GMT 20.06.2023
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يجرى اتصالين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة في السودان
07:05 GMT 20.06.2023
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع خرقت الهدنة وقتلت 15 وأصابت العشرات جراء استهدافها منطقة طويلة شمال دارفور لليوم الثاني على التوالي
07:03 GMT 20.06.2023
07:03 GMT 20.06.2023
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي) يعلن إجراء اتصال مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
22:53 GMT 17.06.2023
الناطق باسم الجيش السوداني: القوات المسلحة توافق على مقترح السعودية والولايات المتحدة بهدنة لمدة 72 ساعة
19:29 GMT 17.06.2023
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح 18 يونيو - بيان سعودي أمريكي مشترك
13:36 GMT 17.06.2023
نادي المريخ السوداني يعلن وفاة لاعب فريق الرديف بصفوفه أحمد عبد السلام الشهير بــ"التونسي" إثر إصابته بـ"رايش مقذوف"
12:07 GMT 17.06.2023
مالك عقار يصف الوضع في السودان بــ"الكارثي" ويقول إن هناك أطماع خارجية في الثروات السودانية
12:07 GMT 17.06.2023
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
مقتل 17 سودانيا بينهم أطفال في ضربة جوية جنوب الخرطوم
17 يونيو, 10:44 GMT
10:54 GMT 17.06.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
الجيش السوداني يطالب المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع الدعم السريع... فيديو
17 يونيو, 09:28 GMT
مصادر في الجيش السوداني: سقوط طائرة من طراز سوخوي 25 جراء عطل فني جنوبي الخرطوم
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