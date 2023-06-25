https://sputnikarabic.ae/20230625/ما-هو-فيروس-أوز-الذي-توفيت-بسببه-أول-حالة-1078481498.html
ما هو فيروس "أوز" الذي توفيت بسببه أول حالة؟
ما هو فيروس "أوز" الذي توفيت بسببه أول حالة؟
أعلنت السلطات اليابانية عن أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"، لامرأة في السبعينيات من عمرها، بعد مكوثها في المستشفى لمدة 26 يوما، والتي كانت تعاني من التهاب... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:29+0000
2023-06-25T15:29+0000
2023-06-25T15:29+0000
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ما هو فيروس "أوز" الذي توفيت بسببه أول حالة؟
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أعلنت السلطات اليابانية عن أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"، لامرأة في السبعينيات من عمرها، بعد مكوثها في المستشفى لمدة 26 يوما، والتي كانت تعاني من التهاب في عضلة القلب.