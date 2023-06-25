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https://sputnikarabic.ae/20230625/ما-هو-فيروس-أوز-الذي-توفيت-بسببه-أول-حالة-1078481498.html
ما هو فيروس "أوز" الذي توفيت بسببه أول حالة؟
ما هو فيروس "أوز" الذي توفيت بسببه أول حالة؟
أعلنت السلطات اليابانية عن أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"، لامرأة في السبعينيات من عمرها، بعد مكوثها في المستشفى لمدة 26 يوما، والتي كانت تعاني من التهاب... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:29+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هو فيروس "أوز" الذي توفيت بسببه أول حالة؟

15:29 GMT 25.06.2023
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أعلنت السلطات اليابانية عن أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"، لامرأة في السبعينيات من عمرها، بعد مكوثها في المستشفى لمدة 26 يوما، والتي كانت تعاني من التهاب في عضلة القلب.
وفاة أول حالة إصابة بفيروس أوز - سبوتنيك عربي
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