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مصر تعلن عن مبادرة تستهدف رعاياها المغادرين للعمل والمقيمين في السعودية
مصر تعلن عن مبادرة تستهدف رعاياها المغادرين للعمل والمقيمين في السعودية
أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية عن إطلاق حملة توعية موسعة، تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين في السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T10:15+0000
2023-06-25T10:15+0000
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جاء إطلاق المبادرة بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، والملحق العمالي السعودي بالقاهرة، فيصل العتيبي، أمس السبت.وقالت الوزيرة المصرية في بيان إن أهمية حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" في التعريف بالحقوق والواجبات، والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين في المملكة.بدوره، أكد الملحق العمالي السعودي في القاهرة أن حملة التوعية هدفها الأول حماية ومنع وقوع المصريين في أي مشكلات، تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر.كما لفت المسؤول السعودي إلى أن حملة "اعرف حقك واطمن" ستساهم في تقليل أي مشكلات، أو عقبات من الممكن أن تواجههم، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-مصري-دول-الخليج-لا-تستطيع-الاستغناء-عن-العمال-المصريين-1071984602.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن عن مبادرة تستهدف رعاياها المغادرين للعمل والمقيمين في السعودية

10:15 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية عن إطلاق حملة توعية موسعة، تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين في السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل في المملكة.
جاء إطلاق المبادرة بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، والملحق العمالي السعودي بالقاهرة، فيصل العتيبي، أمس السبت.
وقالت الوزيرة المصرية في بيان إن أهمية حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" في التعريف بالحقوق والواجبات، والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين في المملكة.
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وأضافت أنه تمت مراعاة استخدام لغة مبسطة، ورسوم متحركة بسيطة، حتى تصل هذه الحملة لكافة الشرائح المستهدفة، على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها.
بدوره، أكد الملحق العمالي السعودي في القاهرة أن حملة التوعية هدفها الأول حماية ومنع وقوع المصريين في أي مشكلات، تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر.
كما لفت المسؤول السعودي إلى أن حملة "اعرف حقك واطمن" ستساهم في تقليل أي مشكلات، أو عقبات من الممكن أن تواجههم، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة.
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