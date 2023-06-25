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https://sputnikarabic.ae/20230625/مصر-تنتهي-من-أعمال-تجميع-واختبار-قمر-صناعي-بالتعاون-مع-الصين-1078472720.html
مصر تنتهي من أعمال تجميع واختبار قمر صناعي بالتعاون مع الصين
مصر تنتهي من أعمال تجميع واختبار قمر صناعي بالتعاون مع الصين
أعلنت مصر، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:41+0000
2023-06-25T11:41+0000
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وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان أنه تم "إنهاء عملية التجميع والاختبار في وكالة الفضاء المصرية".وأضافت أن "ذلك يأتي تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين".من جانبه، أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانج، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، ستصبح مصر أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، مما سيعزز بشكل كبير على تطوير صناعة الفضاء في مصر.وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".ولفت إلى أنه في 2014، وقعت مصر والصين، اتفاقية تعاون لتحديد التعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي "مصر سات 2".يذكر أن محفظة التعاون المصري مع الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية عدة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني.
https://sputnikarabic.ae/20200911/-مصر-تستعد-لإطلاق-قمر-صناعي-لديه-قدرة-عالية-على-التصوير-فيديو-1046515513.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر تنتهي من أعمال تجميع واختبار قمر صناعي بالتعاون مع الصين

11:41 GMT 25.06.2023
© Sputnikقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik
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أعلنت مصر، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان أنه تم "إنهاء عملية التجميع والاختبار في وكالة الفضاء المصرية".
وأضافت أن "ذلك يأتي تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين".
من جانبه، أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانج، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، ستصبح مصر أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، مما سيعزز بشكل كبير على تطوير صناعة الفضاء في مصر.
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وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".
ولفت إلى أنه في 2014، وقعت مصر والصين، اتفاقية تعاون لتحديد التعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي "مصر سات 2".
يذكر أن محفظة التعاون المصري مع الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية عدة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني.
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