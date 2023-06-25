عربي
https://sputnikarabic.ae/20230625/مصر-والهند-تتفقان-على-رفع-العلاقات-بينهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1078471567.html
مصر والهند تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
مصر والهند تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:08+0000
2023-06-25T11:08+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الهند اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072688188_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2449d618ab0f1dd00a2e174bdf7cf532.jpg
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.خلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات.وناقشا أيضا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.كما تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعقب اللقاء، وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي.بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.كما قام الزعيمان بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072688188_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_4d743c8133331600ae43119691ec2cad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر والهند تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

11:08 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / Sajjad HUSSAINالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / Sajjad HUSSAIN
تابعنا عبرTelegramNabd
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.
خلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات.
وناقشا أيضا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقب اللقاء، وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي.
بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.
كما قام الزعيمان بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيروسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"10:38 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала