https://sputnikarabic.ae/20230625/مصر-وزيرة-التخطيط-تكشف-موعد-الانفراجة-الاقتصادية-1078471397.html

مصر... وزيرة التخطيط تكشف موعد "الانفراجة الاقتصادية"

مصر... وزيرة التخطيط تكشف موعد "الانفراجة الاقتصادية"

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، عن موعد لحدوث انفراجة ‏اقتصادية في مصر.‏ 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T10:49+0000

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وقالت السعيد، أمس السبت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه "في خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، ستكون هناك انفراجة اقتصادية".وتابعت مشيرة إلى أن "الصدمات كثيرة جدا على العالم، وعلى الدول متوسطة النمو والنامية، ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية".وأكدت أنها تقدّر قلق الناس، ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن، ومتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الحالي.كما لفتت الوزيرة المصرية، في تصريحاتها المتلفزة، إلى وجود تحسن في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، وفي مجال الإنفاق على التعليم زادت أكثر من 100% خلال الثلاث سنوات الأخيرة.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال الأسبوع الماضي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6% سنويا.وشدد السيسي خلال الشهر الجاري، على أن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه قد يفاقم الأزمة.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".وأضاف السيسي: "قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا".وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على أثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.

https://sputnikarabic.ae/20230514/لهذه-الأسباب-تؤجل-مصر-قرار-تعويم-الجنيه-1077031757.html

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