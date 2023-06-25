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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/معلومات-عن-مدافع-بالادين-الأمريكية-التي-دمرتها-روسيا-في-أوكرانيا-1078469322.html
معلومات عن مدافع "بالادين" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
معلومات عن مدافع "بالادين" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
تصنف مدافع "بالادين" ضمن المدفعية ذاتية الحركة التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ستينيات القرن الماضي وتحمل الاسم الكودي "إم – 109". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T09:10+0000
2023-06-25T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ومنذ تصنيع أول نسخة منه عام 1963، خضع هذا المدفع لبرامج تطوير شملت عيار الطلقات التي أصبحت أكبر حجما، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ووصل عدد وحدات المدفعية التي أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية من هذا النوع إلى 6 آلاف و200 مدفع.وتم تصميم مدافع "بالادين" لتكون قادرة على تنفيذ مهام الدعم النيراني والمهام الهجومية، إضافة إلى استخدامها في فتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو.ما هي المواصفات الفنية لمدافع "بالادين"؟ما هو نوع الذخائر التي تستخدمها مدافع "بالادين"؟ويوجد من المدفع 3 نسخ هي "إم – 109" الأساسية، والنسخ المعدلة وهي "إم – 109 إيه 1" و"إم – 109 إيه 2".وقام طاقم مدفع "غياتسينت - إس" ذاتي الدفع الروسي بتدمير مدفعية "بالادين" الأمريكية الصنع في منطقة بيستشانايا، حسبما جاء في بيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الروسية-تدمر-المدافع-ذاتية-الدفع-الأمريكية-بالادين-1078466947.html
https://sputnikarabic.ae/20230607/تدمير-أفضل-مدفعية-ذاتية-الحركة-في-العالم-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1077819416.html
https://sputnikarabic.ae/20230624/تحول-مواقع-العدو-إلى-جحيم-معلومات-عن-راجمات-الصواريخ-الروسية-غراد-1078454733.html
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن مدافع "بالادين" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا

09:10 GMT 25.06.2023
© AFP 2023مدافع هاوتزر أمريكية ذاتية الحركة طراز بالادين
مدافع هاوتزر أمريكية ذاتية الحركة طراز بالادين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023
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تصنف مدافع "بالادين" ضمن المدفعية ذاتية الحركة التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ستينيات القرن الماضي وتحمل الاسم الكودي "إم – 109".
ومنذ تصنيع أول نسخة منه عام 1963، خضع هذا المدفع لبرامج تطوير شملت عيار الطلقات التي أصبحت أكبر حجما، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"
06:49 GMT
ووصل عدد وحدات المدفعية التي أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية من هذا النوع إلى 6 آلاف و200 مدفع.
وتم تصميم مدافع "بالادين" لتكون قادرة على تنفيذ مهام الدعم النيراني والمهام الهجومية، إضافة إلى استخدامها في فتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
7 يونيو, 04:51 GMT

ما هي المواصفات الفنية لمدافع "بالادين"؟

الطول: 9.67 متر.
العرض: 3.14 متر.
الارتفاع: 3.62 متر.
الوزن: 28.8 طن.
سرعة المدفع: 64.4 كلم/ ساعة.
مدى المدفع: 344 كلم.

ما هو نوع الذخائر التي تستخدمها مدافع "بالادين"؟

المدفع الرئيسي يستخدم طلقات عيار 155 مم بـ 39 طلقة.
مدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 مم مثبت على سطح البرج بـ 500 طلقة.
مركبة مرافقة يمكنها إعادة تزويد المدفع بالذخائر عند الحاجة.
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"
أمس, 14:29 GMT
ويوجد من المدفع 3 نسخ هي "إم – 109" الأساسية، والنسخ المعدلة وهي "إم – 109 إيه 1" و"إم – 109 إيه 2".
وقام طاقم مدفع "غياتسينت - إس" ذاتي الدفع الروسي بتدمير مدفعية "بالادين" الأمريكية الصنع في منطقة بيستشانايا، حسبما جاء في بيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي.
© Sputnik / مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
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