https://sputnikarabic.ae/20230625/معلومات-عن-مدافع-بالادين-الأمريكية-التي-دمرتها-روسيا-في-أوكرانيا-1078469322.html
معلومات عن مدافع "بالادين" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
معلومات عن مدافع "بالادين" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
تصنف مدافع "بالادين" ضمن المدفعية ذاتية الحركة التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ستينيات القرن الماضي وتحمل الاسم الكودي "إم – 109". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T09:10+0000
2023-06-25T09:10+0000
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ومنذ تصنيع أول نسخة منه عام 1963، خضع هذا المدفع لبرامج تطوير شملت عيار الطلقات التي أصبحت أكبر حجما، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ووصل عدد وحدات المدفعية التي أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية من هذا النوع إلى 6 آلاف و200 مدفع.وتم تصميم مدافع "بالادين" لتكون قادرة على تنفيذ مهام الدعم النيراني والمهام الهجومية، إضافة إلى استخدامها في فتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو.ما هي المواصفات الفنية لمدافع "بالادين"؟ما هو نوع الذخائر التي تستخدمها مدافع "بالادين"؟ويوجد من المدفع 3 نسخ هي "إم – 109" الأساسية، والنسخ المعدلة وهي "إم – 109 إيه 1" و"إم – 109 إيه 2".وقام طاقم مدفع "غياتسينت - إس" ذاتي الدفع الروسي بتدمير مدفعية "بالادين" الأمريكية الصنع في منطقة بيستشانايا، حسبما جاء في بيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي.
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https://sputnikarabic.ae/20230607/تدمير-أفضل-مدفعية-ذاتية-الحركة-في-العالم-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1077819416.html
https://sputnikarabic.ae/20230624/تحول-مواقع-العدو-إلى-جحيم-معلومات-عن-راجمات-الصواريخ-الروسية-غراد-1078454733.html
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات عن مدافع "بالادين" الأمريكية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
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تصنف مدافع "بالادين" ضمن المدفعية ذاتية الحركة التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ستينيات القرن الماضي وتحمل الاسم الكودي "إم – 109".
ومنذ تصنيع أول نسخة منه عام 1963، خضع هذا المدفع لبرامج تطوير شملت عيار الطلقات التي أصبحت أكبر حجما، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ووصل عدد وحدات المدفعية
التي أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية من هذا النوع إلى 6 آلاف و200 مدفع.
وتم تصميم مدافع "بالادين" لتكون قادرة على تنفيذ مهام الدعم النيراني والمهام الهجومية، إضافة إلى استخدامها في فتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو.
ما هي المواصفات الفنية لمدافع "بالادين"؟
سرعة المدفع: 64.4 كلم/ ساعة.
ما هو نوع الذخائر التي تستخدمها مدافع "بالادين"؟
المدفع الرئيسي
يستخدم طلقات عيار 155 مم بـ 39 طلقة.
مدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 مم مثبت على سطح البرج بـ 500 طلقة.
مركبة مرافقة يمكنها إعادة تزويد المدفع بالذخائر عند الحاجة.
ويوجد من المدفع 3 نسخ هي "إم – 109" الأساسية، والنسخ المعدلة وهي "إم – 109 إيه 1" و"إم – 109 إيه 2".
وقام طاقم مدفع "غياتسينت - إس" ذاتي الدفع الروسي بتدمير مدفعية
"بالادين" الأمريكية الصنع في منطقة بيستشانايا، حسبما جاء في بيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي.