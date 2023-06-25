https://sputnikarabic.ae/20230625/مقتل-4-من-أفراد-الشرطة-السورية-في-كمين-إرهابي-1078467988.html
مقتل 4 من أفراد الشرطة السورية في كمين إرهابي
مقتل 4 من أفراد الشرطة السورية في كمين إرهابي
أعلنت الشرطة السورية، اليوم الأحد، مقتل 4 من أفرادها في كمين مسلح لإرهابيين في ريف درعا الغربي. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T08:18+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة درعا، قوله إن "الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي".وأضاف أن الحادث وقع أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.وأوضح المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها قبل أن يلوذوا بالفرار.وأكد أنه نتيجة لإطلاق النار، قتل 4 أفراد من الشرطة متأثرين بجراحهم، فيما تم نقل فرد آخر إلى مشفى درعا حيث يعاني من إصابة خطيرة.يذكر أنه خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، جرت عمليات تسوية شملت درعا وريفها على خلفية تزايد وتيرة الاغتيالات في المحافظة والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/مصدر-أمني-سوري-لـ-سبوتنيك-القبض-على-خلية-إرهابية-نفذت-سلسلة-اغتيالات-في-درعا-1078290108.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مقتل 4 من أفراد الشرطة السورية في كمين إرهابي
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أعلنت الشرطة السورية، اليوم الأحد، مقتل 4 من أفرادها في كمين مسلح لإرهابيين في ريف درعا الغربي.
ونقلت
وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة درعا، قوله إن "الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي".
وأضاف أن الحادث وقع أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.
وأوضح المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأكد أنه نتيجة لإطلاق النار، قتل 4 أفراد من الشرطة متأثرين بجراحهم، فيما تم نقل فرد آخر إلى مشفى درعا حيث يعاني من إصابة خطيرة.
يذكر أنه خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، جرت عمليات تسوية شملت درعا
وريفها على خلفية تزايد وتيرة الاغتيالات في المحافظة والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين.