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مقتل 4 من أفراد الشرطة السورية في كمين إرهابي
مقتل 4 من أفراد الشرطة السورية في كمين إرهابي
أعلنت الشرطة السورية، اليوم الأحد، مقتل 4 من أفرادها في كمين مسلح لإرهابيين في ريف درعا الغربي. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T08:18+0000
2023-06-25T08:18+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة درعا، قوله إن "الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي".وأضاف أن الحادث وقع أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.وأوضح المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها قبل أن يلوذوا بالفرار.وأكد أنه نتيجة لإطلاق النار، قتل 4 أفراد من الشرطة متأثرين بجراحهم، فيما تم نقل فرد آخر إلى مشفى درعا حيث يعاني من إصابة خطيرة.يذكر أنه خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، جرت عمليات تسوية شملت درعا وريفها على خلفية تزايد وتيرة الاغتيالات في المحافظة والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/مصدر-أمني-سوري-لـ-سبوتنيك-القبض-على-خلية-إرهابية-نفذت-سلسلة-اغتيالات-في-درعا-1078290108.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

مقتل 4 من أفراد الشرطة السورية في كمين إرهابي

08:18 GMT 25.06.2023
© Sputnik . morad saeed / الشرطة السورية تدعم صفوفها بدورات جديدة
الشرطة السورية تدعم صفوفها بدورات جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . morad saeed /
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أعلنت الشرطة السورية، اليوم الأحد، مقتل 4 من أفرادها في كمين مسلح لإرهابيين في ريف درعا الغربي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة درعا، قوله إن "الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي".
وأضاف أن الحادث وقع أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.
الجيش السوري يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول (مزيريب وتلشهاب) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
مراسل "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
20 يونيو, 09:28 GMT
وأوضح المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأكد أنه نتيجة لإطلاق النار، قتل 4 أفراد من الشرطة متأثرين بجراحهم، فيما تم نقل فرد آخر إلى مشفى درعا حيث يعاني من إصابة خطيرة.
يذكر أنه خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، جرت عمليات تسوية شملت درعا وريفها على خلفية تزايد وتيرة الاغتيالات في المحافظة والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين.
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