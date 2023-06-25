https://sputnikarabic.ae/20230625/مندوب-سوريا-لدى-جامعة-الدول-العربية-يقدم-أوراق-اعتماده-إلى-الأمين-العام-1078471050.html
مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام
مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام
أعلنت سوريا، اليوم الأحد، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تسلم أوراق اعتماد مندوبها الدائم لدى الجامعة. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T10:28+0000
2023-06-25T10:28+0000
2023-06-25T10:36+0000
أخبار سوريا اليوم
جامعة الدول العربية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067324350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_702aa36c85b57494aa28ca96166304f7.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "السفير حسام الدين آلا، قدم اليوم أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية مندوباً لسوريا في الجامعة".كان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده على مستوى وزراء الخارجية، في 7 أيار/مايو الماضي، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الأحداث الدائرة على أراضيها.وأكد وزير المالية السوري كنعان ياغي، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن عودة بلاده إلى مقعدها في جامعة الدول العربية هي "الشكل الطبيعي بين سوريا والدول العربية جميعا، والشكل غير الطبيعي هو تجميد مقعدها بالجامعة".وأشار ياغي إلى وجود اتفاقيات ثنائية في إطار العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي، "وهناك مؤسسات مالية واقتصادية عادت سوريا لشغلها".وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن تكون استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مقدمة لإنهاء أزمتها واستعادة حضورها في العمل العربي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067324350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_269a99b0d235cad23d2e6802745b9658.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام
10:28 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 10:36 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت سوريا، اليوم الأحد، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تسلم أوراق اعتماد مندوبها الدائم لدى الجامعة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "السفير حسام الدين آلا، قدم اليوم أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية مندوباً لسوريا في الجامعة".
كان مجلس جامعة الدول العربية
قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده على مستوى وزراء الخارجية، في 7 أيار/مايو الماضي، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الأحداث الدائرة على أراضيها.
وأكد وزير المالية السوري كنعان ياغي، لوكالة "سبوتنيك
" في وقت سابق، أن عودة بلاده إلى مقعدها في جامعة الدول العربية هي "الشكل الطبيعي بين سوريا والدول العربية جميعا، والشكل غير الطبيعي هو تجميد مقعدها بالجامعة".
وأشار ياغي إلى وجود اتفاقيات ثنائية في إطار العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي، "وهناك مؤسسات مالية واقتصادية عادت سوريا لشغلها".
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن تكون استعادة سوريا
لمقعدها في الجامعة العربية، مقدمة لإنهاء أزمتها واستعادة حضورها في العمل العربي.