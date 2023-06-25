https://sputnikarabic.ae/20230625/مودي-يصف-محادثاته-مع-السيسي-بـالمميزة-ويؤكد-الاتفاق-على-تعزيز-العلاقات-الاقتصادية-والثقافية-1078479195.html

مودي يصف محادثاته مع السيسي بـ"المميزة" ويؤكد الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية

مودي يصف محادثاته مع السيسي بـ"المميزة" ويؤكد الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية

وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، المحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"المميزة"، لافتا إلى أنه "استعرض خلال اللقاء العلاقات بين... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T14:21+0000

2023-06-25T14:21+0000

2023-06-25T14:21+0000

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وأوضح مودي، عبر صفحته على "تويتر": "المحادثات كانت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي متميزة، وقد استعرضنا كافة أوجه العلاقات بين الهند ومصر واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية".ووقع السيسي ومودي، في وقت سابق اليوم ، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري مع رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات.وناقشا أيضا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، كما تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعقب اللقاء، وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين، في نيودلهي.بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.كما قام الزعيمان بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

https://sputnikarabic.ae/20230625/مصر-والهند-تتفقان-على-رفع-العلاقات-بينهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1078471567.html

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