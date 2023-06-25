https://sputnikarabic.ae/20230625/نائب-لبناني-زيارة-المبعوث-الفرنسي-استطلاعية-لرصد-مواقف-كل-الأفرقاء-السياسيين-1078481145.html
نائب لبناني: زيارة المبعوث الفرنسي "استطلاعية" لرصد مواقف كل الأفرقاء السياسيين
نائب لبناني: زيارة المبعوث الفرنسي "استطلاعية" لرصد مواقف كل الأفرقاء السياسيين
أشار النائب رازي الحاج، عضو كتلة "الجمهورية القوية"، إلى أن الجولة التي قام بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في بيروت استطلاعية، رصد فيها عن قرب... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:28+0000
2023-06-25T15:28+0000
2023-06-25T15:28+0000
لبنان
تقارير سبوتنيك
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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال الحاج إن "الوزير السابق لودريان كونه اليوم يشغل منصبا جديدا، وهو الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي، بالتالي عليه أن يعيد تكوين الملف اللبناني المكلف به اليوم، هذه الجولة استطلاعية رصد فيها عن قرب مواقف كل الأفرقاء".ورأى أن "الملف الرئاسي يجب أن يكون لبناني - لبناني، وأن تحزم كل الكتل والنواب موقفهم، وأن نطبق الدستور وأن نذهب إلى جلسات متتالية لمجلس النواب وبالنهاية هكذا نصنع رئيسا، لا ضرر من مبادرات من دول صديقة على شرط أن تكون هذه المبادرات تحث جميع المسؤولين على تطبيق الدستور وأن لا تكون طرفًا في اللعبة الانتخابية".ولفت إلى أن "قوى الممانعة عليها أولًا، لنستطيع أن نقوم بخرق جدي، أن تتخلى عن الإصرار بفرض مرشحها، وبالتالي هذا يكون أول خرق جدي نستطيع أن ننتقل فيه من المربع الأول إلى المربع الثاني".وأضاف الحاج أنه "لو كان هناك نية لدى قوى الممانعة لانتخاب رئيس مثلما يقولون، رئيس يستطيع كافة الأفرقاء أن يلتقوا عليه، ويحمل مشروعا على الأقل إنقاذيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، عليهم أن يتخلوا عن مرشحهم، وأعتقد التلميحات والأسئلة التي سألها لودريان تدل أن الفرنسيين لم يعودوا متمسكين بطرحهم الأول الذي كان داعمًا لوصول سليمان فرنجية، وبالتالي من المفروض أن يؤدي هذا الأمر إلى النقاش في المرحلة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230621/محلل-سياسي-لودريان-يقوم-بمهمة-صعبة-إن-لم-تكن-مستحيلة-في-لبنان-1078340637.html
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لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
نائب لبناني: زيارة المبعوث الفرنسي "استطلاعية" لرصد مواقف كل الأفرقاء السياسيين
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أشار النائب رازي الحاج، عضو كتلة "الجمهورية القوية"، إلى أن الجولة التي قام بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في بيروت استطلاعية، رصد فيها عن قرب مواقف كل الأفرقاء السياسيين.
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال الحاج إن "الوزير السابق لودريان كونه اليوم يشغل منصبا جديدا، وهو الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي، بالتالي عليه أن يعيد تكوين الملف اللبناني المكلف به اليوم، هذه الجولة استطلاعية رصد فيها عن قرب مواقف كل الأفرقاء".
ورأى أن "الملف الرئاسي يجب أن يكون لبناني - لبناني، وأن تحزم كل الكتل والنواب موقفهم، وأن نطبق الدستور وأن نذهب إلى جلسات متتالية لمجلس النواب وبالنهاية هكذا نصنع رئيسا، لا ضرر من مبادرات من دول صديقة على شرط أن تكون هذه المبادرات تحث جميع المسؤولين على تطبيق الدستور وأن لا تكون طرفًا في اللعبة الانتخابية".
الأجواء وكل ما سمعه لودريان وكل الأسئلة التي طرحها على مختلف الكتل تصب برسم خارطة جديدة لهذا الاستحقاق الرئاسي واستنتاج ما يمكن فعله.
ولفت إلى أن "قوى الممانعة عليها أولًا، لنستطيع أن نقوم بخرق جدي، أن تتخلى عن الإصرار بفرض مرشحها، وبالتالي هذا يكون أول خرق جدي نستطيع أن ننتقل فيه من المربع الأول إلى المربع الثاني".
ذلك لأن المعارضة كانت لينة، وعندما وجدت أن هناك مرشحا يمكن أن تلتقي عليه مع عدد آخر من الكتل ويستطيع أن يحظى بعدد أكبر من الأصوات، وأن يكون مرشح على باب قوسين من أن ينتخب رئيسا انتقلت من مرشحها الأساسي الذي هو ميشال معوض إلى مرشح آخر.
وأضاف الحاج أنه "لو كان هناك نية لدى قوى الممانعة لانتخاب رئيس مثلما يقولون، رئيس يستطيع كافة الأفرقاء أن يلتقوا عليه، ويحمل مشروعا على الأقل إنقاذيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، عليهم أن يتخلوا عن مرشحهم، وأعتقد التلميحات والأسئلة التي سألها لودريان تدل أن الفرنسيين لم يعودوا متمسكين بطرحهم الأول الذي كان داعمًا لوصول سليمان فرنجية
، وبالتالي من المفروض أن يؤدي هذا الأمر إلى النقاش في المرحلة المقبلة".