https://sputnikarabic.ae/20230625/نتنياهو-قمنا-بعمليات-اغتيال-انتقائي-من-الجو-في-جنين-في-الضفة-الغربية-1078477883.html

نتنياهو: قمنا بعمليات "اغتيال انتقائي" من الجو في جنين داخل الضفة الغربية

نتنياهو: قمنا بعمليات "اغتيال انتقائي" من الجو في جنين داخل الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات "اغتيال انتقائي" من الجو في مدينة جنين في الضفة الغربية، قبل عدة... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T13:39+0000

2023-06-25T13:39+0000

2023-06-25T14:11+0000

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو، أن الطائرات دون طيار الإسرائيلية قامت بعمليات اغتيال انتقائي من الجو في مدينة جنين في الضفة، وهو مؤشر لما سيقوم به الجيش في الفترة المقبلة.وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" وقوات الجيش الإسرائيلي قامت بتغيير معادلة "الردع" في قطاع غزة والضفة الغربية، وقضوا على قادة حركة "الجهاد الإسلامي" العسكريين.وشدد نتنياهو على أن بلاده سوف تتبنى سياسة صارمة لحماية أمن المواطنين الإسرائيليين.ويوم الأربعاء الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباري دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة، سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار قرب الجلمة في منطقة لواء منشيه".وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار النار عليها وأحبطتها". وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن القصف أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن السيارة.وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية، منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.وفي سياق متصل، فتح مستوطنون مسلحون ببنادق آلية النار تجاه بلدة "أم صفا" الفلسطينية وسط الضفة الغربية، وذلك خلال اقتحامها وإحراق عدد من المنازل والسيارات، مساء أمس السبت، حيث نشرت قناة "كان" الاسرائيلية الرسمية مقطع فيديو يظهر عددا من المستوطنين وهم يطلقون النار على القرية دون أن ترد تقارير فورية بوقوع ضحايا.واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وقائد الشرطة كوبي شبتاي، أن عنف المستوطنين اليهود "إرهاب قومي" يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في "محاربة الإرهاب".وقالوا في بيان مشترك: "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء، في أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".وأضافوا: "هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية، وهي أيضا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها".واعتبر البيان أن عنف المستوطنين يزيد ما سماه "الإرهاب الفلسطيني"، و"يضر بدولة إسرائيل وبالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب الفلسطيني، ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضد الإرهاب الفلسطيني"، على حد تعبيره. وشهد أمس السبت، اقتحام عشرات المستوطنين قرية أم صفا شمال رام الله وسط الضفة الغربية، ما أثار ردود فعل منددة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل. كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.

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