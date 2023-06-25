https://sputnikarabic.ae/20230625/وزير-العدل-العراقي-يأمر-بالتحقق-من-وجود-خلل-في-توفير-المياه-في-أحد-السجون-المركزية-1078478695.html
وزير العدل العراقي يأمر بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه في أحد السجون المركزية
وزير العدل العراقي يأمر بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه في أحد السجون المركزية
أمر وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأحد، بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه في سجن التاجي المركزي، بعدما انتشرت شائعات عن انقطاع المياه في الموقع عبر... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T13:56+0000
2023-06-25T13:56+0000
2023-06-25T13:56+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزارة العدل العراقية، أن الوزير قام بزيارة مفاجئة للسجن للتحقق من الموضوع، وتبين وجود عطل في إحدى مضخات المياه.وبناء على توجيه الوزير، تمت معالجة الخلل على الفور، ووجه بتوفير مضخات احتياطية وكافة المستلزمات اللازمة لتفادي حصول مشاكل مشابهة في المستقبل.وأصدر شواني تعليماته بمواصلة عمليات التعفير والتعقيم والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية لضمان سلامة النزلاء، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المقصرين في الدوائر الإصلاحية بموجب الضوابط القانونية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل العراقية، في أبريل/ نيسان الماضي، وصول نسبة الاكتظاظ في السجون الحكومية إلى 300%.ونقلت قناة "الرافدين"، عن المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية، كامل أمين، قوله بأن عدد المساجين يصل إلى 60 ألفا، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25 ألف سجين، مشيرا إلى صعوبة السيطرة على هذه الأعداد.يأتي ذلك بعدما كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف في ظروف غير إنسانية، ووضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحيا لسنوات عدة، بدوافع انتقامية وطائفية، بحسب تقرير صادر عن المركز.وكشفت عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان عبد الرضا الزاير، لوكالة "بغداد اليوم"، عن أن سجن النساء في العاصمة بغداد يضم 4 أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المحكومات بالجرائم المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230529/العراق-مجلس-القضاء-الأعلى-والحكومة-يبحثان-التكامل-بين-السلطات-الدستورية-1077530916.html
https://sputnikarabic.ae/20230624/العراق-يدعو-أمريكا-لعقد-مؤتمر-دولي-بشأن-مخيم-الهول-1078455948.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
وزير العدل العراقي يأمر بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه في أحد السجون المركزية
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أمر وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأحد، بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه في سجن التاجي المركزي، بعدما انتشرت شائعات عن انقطاع المياه في الموقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن وزارة العدل العراقية، أن الوزير قام بزيارة مفاجئة للسجن للتحقق من الموضوع، وتبين وجود عطل في إحدى مضخات المياه.
وبناء على توجيه الوزير، تمت معالجة الخلل على الفور، ووجه بتوفير مضخات احتياطية وكافة المستلزمات اللازمة لتفادي حصول مشاكل مشابهة في المستقبل.
وأصدر شواني تعليماته بمواصلة عمليات التعفير والتعقيم والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية لضمان سلامة النزلاء، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المقصرين في الدوائر الإصلاحية بموجب الضوابط القانونية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل العراقية، في أبريل/ نيسان الماضي، وصول نسبة الاكتظاظ في السجون
الحكومية إلى 300%.
ونقلت قناة
"الرافدين"، عن المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية، كامل أمين، قوله بأن عدد المساجين يصل إلى 60 ألفا، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25 ألف سجين، مشيرا إلى صعوبة السيطرة على هذه الأعداد.
يأتي ذلك بعدما كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف في ظروف غير إنسانية، ووضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحيا لسنوات عدة، بدوافع انتقامية وطائفية، بحسب تقرير صادر عن المركز.
وكشفت عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان عبد الرضا الزاير، لوكالة
"بغداد اليوم"، عن أن سجن النساء في العاصمة بغداد يضم 4 أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المحكومات بالجرائم المختلفة.