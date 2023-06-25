https://sputnikarabic.ae/20230625/2-بي--25-مدافع-هاون-روسية-تفاجئ-العدو-بقوة-نيرانية-هائلة-1078474270.html

"2 بي – 25"... مدافع هاون روسية تفاجئ العدو بقوة نيرانية هائلة

"2 بي – 25"... مدافع هاون روسية تفاجئ العدو بقوة نيرانية هائلة

تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة التي تطورها روسيا لتنفيذ هجمات مميتة ضد قوات العدو، التي تتمركز خلف سواتر لا يمكن الوصول إليها بواسطة الأنواع الأخرى من المدفعية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T12:36+0000

2023-06-25T12:36+0000

2023-06-25T12:36+0000

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وتطور روسيا مدافع الهاون طراز "2 بي – 25" لاستخدامها في تدمير قوات المشاة التابعة للعدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتطلق هذه المدافع قذائف طراز "3 في 0 35" الصامتة، التي يمكن استخدامها لمفاجئة قوات العدو في مواقع تجمعها بقوة نيرانية هائلة.ما هي المواصفات الفنية للهاون "2 بي – 25"؟ولفت الموقع إلى أن هاون "2 بي – 25" يمكن إعداده للإطلاق في 30 ثانية، كما يمكن تغيير مكان الإطلاق بعد القصف في نفس المدة.وتستخدم قذائف الهاون لضرب الأهداف المعادية خلف السواتر الطبيعية مثل الجبال أو التلال التي تجعل عملية استهدافها بالنيران المباشرة غير ممكنة.وتتميز مدافع الهاون بماسورة قصيرة يمكنها إطلاق القذائف بسرعة أقل وارتفاع أكبر يمكنها من الوصول إلى المواقع التي لا يمكن ضربها بأنواع المدفعية الأخرى التي تستخدم ماسورة أطول وتطلق القذائف في مسارات بسرعة كبيرة نحو أهداف بعيدة المدى.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن