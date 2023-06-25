عربي
https://sputnikarabic.ae/20230625/2-بي--25-مدافع-هاون-روسية-تفاجئ-العدو-بقوة-نيرانية-هائلة-1078474270.html
"2 بي – 25"... مدافع هاون روسية تفاجئ العدو بقوة نيرانية هائلة
"2 بي – 25"... مدافع هاون روسية تفاجئ العدو بقوة نيرانية هائلة
تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة التي تطورها روسيا لتنفيذ هجمات مميتة ضد قوات العدو، التي تتمركز خلف سواتر لا يمكن الوصول إليها بواسطة الأنواع الأخرى من المدفعية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:36+0000
2023-06-25T12:36+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/19/1078474461_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_4b84b419bf7bd006bbaddd392e771628.jpg
وتطور روسيا مدافع الهاون طراز "2 بي – 25" لاستخدامها في تدمير قوات المشاة التابعة للعدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتطلق هذه المدافع قذائف طراز "3 في 0 35" الصامتة، التي يمكن استخدامها لمفاجئة قوات العدو في مواقع تجمعها بقوة نيرانية هائلة.ما هي المواصفات الفنية للهاون "2 بي – 25"؟ولفت الموقع إلى أن هاون "2 بي – 25" يمكن إعداده للإطلاق في 30 ثانية، كما يمكن تغيير مكان الإطلاق بعد القصف في نفس المدة.وتستخدم قذائف الهاون لضرب الأهداف المعادية خلف السواتر الطبيعية مثل الجبال أو التلال التي تجعل عملية استهدافها بالنيران المباشرة غير ممكنة.وتتميز مدافع الهاون بماسورة قصيرة يمكنها إطلاق القذائف بسرعة أقل وارتفاع أكبر يمكنها من الوصول إلى المواقع التي لا يمكن ضربها بأنواع المدفعية الأخرى التي تستخدم ماسورة أطول وتطلق القذائف في مسارات بسرعة كبيرة نحو أهداف بعيدة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الأقوى-في-العالم-ما-هي-قدرات-مدفع-الهاون-الروسي-2-إس-4-1072126521.html
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/19/1078474461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_19196cbaf78304bea429993f28c77fbc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"2 بي – 25"... مدافع هاون روسية تفاجئ العدو بقوة نيرانية هائلة

12:36 GMT 25.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاون روسية
مدافع هاون روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة التي تطورها روسيا لتنفيذ هجمات مميتة ضد قوات العدو، التي تتمركز خلف سواتر لا يمكن الوصول إليها بواسطة الأنواع الأخرى من المدفعية.
وتطور روسيا مدافع الهاون طراز "2 بي – 25" لاستخدامها في تدمير قوات المشاة التابعة للعدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
الأقوى في العالم... ما هي قدرات مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4"؟
10 يناير, 15:19 GMT
وتطلق هذه المدافع قذائف طراز "3 في 0 35" الصامتة، التي يمكن استخدامها لمفاجئة قوات العدو في مواقع تجمعها بقوة نيرانية هائلة.

ما هي المواصفات الفنية للهاون "2 بي – 25"؟

الوزن القتالي: 13 كيلوغراما.
الطاقم: فردان.
أقصى مدى إطلاق: 1200 متر.
أقل مدى إطلاق: 100 متر.
معدل الإطلاق: 15 قذيفة في الدقيقة.
ولفت الموقع إلى أن هاون "2 بي – 25" يمكن إعداده للإطلاق في 30 ثانية، كما يمكن تغيير مكان الإطلاق بعد القصف في نفس المدة.
هاون ساني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟
10 يناير, 16:40 GMT
وتستخدم قذائف الهاون لضرب الأهداف المعادية خلف السواتر الطبيعية مثل الجبال أو التلال التي تجعل عملية استهدافها بالنيران المباشرة غير ممكنة.
وتتميز مدافع الهاون بماسورة قصيرة يمكنها إطلاق القذائف بسرعة أقل وارتفاع أكبر يمكنها من الوصول إلى المواقع التي لا يمكن ضربها بأنواع المدفعية الأخرى التي تستخدم ماسورة أطول وتطلق القذائف في مسارات بسرعة كبيرة نحو أهداف بعيدة المدى.
© Sputnikالمدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
المدفع الروسي الذاتي الحركة 2S23 NONA-SVK - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيروسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"12:33 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала