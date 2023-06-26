https://sputnikarabic.ae/20230626/أخطر-طرق-الهجرة-غير-الشرعية-حول-العالم-1078508349.html
أخطر طرق الهجرة غير الشرعية حول العالم
أخطر طرق الهجرة غير الشرعية حول العالم
تشهد مناطق عدة في العالم إقبالا من المهاجرين كطرق عبور دولية إلى وجهاتهم، ويواجه المهاجرون في رحلاتهم مخاطر لا حصر لها، وفيما يلي نستعرض بعضًا من أخطر مناطق... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T12:41+0000
2023-06-26T12:41+0000
2023-06-26T12:41+0000
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أخطر طرق الهجرة غير الشرعية حول العالم
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تشهد مناطق عدة في العالم إقبالا من المهاجرين كطرق عبور دولية إلى وجهاتهم، ويواجه المهاجرون في رحلاتهم مخاطر لا حصر لها، وفيما يلي نستعرض بعضًا من أخطر مناطق العالم التي يسلكها المهاجرون.