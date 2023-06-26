https://sputnikarabic.ae/20230626/ألمانيا-تعلن-استعدادها-نشر-لواء-عسكري-قوي-في-ليتوانيا-بشكل-دائم---1078501950.html
ألمانيا تعلن استعدادها نشر لواء عسكري "قوي" في ليتوانيا بشكل دائم
ألمانيا تعلن استعدادها نشر لواء عسكري "قوي" في ليتوانيا بشكل دائم
أعرب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لنشر لواء عسكري ألماني في ليتوانيا بشكل دائم، حال توفرت البنية التحتية اللازمة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T10:33+0000
2023-06-26T10:33+0000
2023-06-26T10:33+0000
العالم
الناتو
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وقال الوزير الألماني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، إن بلاده "مستعدة لنشر لواء قوي بشكل دائم في ليتوانيا".كانت ليتوانيا كانت قد استضافت وحدات من الجيش الألماني بمزاعم إجراء تدريبات عسكرية تستمر حتى بداية شهر يوليو / تموز.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.اقرأ أيضا: ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف يعمل على تحضير كارثة نوويةاقرأ أيضا: القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20230626/إعلام-ألمانيا-تعارض-نقل-أصول-البنك-المركزي-الروسي-إلى-أوكرانيا-1078492228.html
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العالم, الناتو
ألمانيا تعلن استعدادها نشر لواء عسكري "قوي" في ليتوانيا بشكل دائم
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أعرب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لنشر لواء عسكري ألماني في ليتوانيا بشكل دائم، حال توفرت البنية التحتية اللازمة.
وقال الوزير الألماني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، إن بلاده "مستعدة لنشر لواء قوي بشكل دائم في ليتوانيا".
وبحسب منشور للدفاع الألمانية على "تويتر"، فقد أضاف بيستوريوس، موضحًا أن "المتطلبات الأساسية لذلك هو بنية تحتية مناسبة كالثكنات على سبيل المثال، والتوافق المرن مع تخطيط حلف الناتو".
كانت ليتوانيا كانت قد استضافت وحدات من الجيش الألماني بمزاعم إجراء تدريبات عسكرية تستمر حتى بداية شهر يوليو / تموز.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.