https://sputnikarabic.ae/20230626/إصابة-عشرات-الفلسطينيين-خلال-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-غرب-جنين-1078488962.html

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي غرب جنين

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي غرب جنين

تعرض العديد من الفلسطينيين لإصابات خلال المواجهات التي وقعت ليلة أمس بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي في قرية رمانة، التي تقع غرب مدينة جنين في الضفة الغربية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T03:53+0000

2023-06-26T03:53+0000

2023-06-26T03:53+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع المواجهات، حيث استخدمت القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية.نتج عن ذلك إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمُسيل للدموع.وأضافت الوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت في وقت لاحق قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.في سياق متصل، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوقيف اثنين من الفلسطينيين في بلدة حلحلول، بعد تواجدهما بالقرب من مستوطنة "كريات اربع" التي أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين شرق الخليل.

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