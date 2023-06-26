https://sputnikarabic.ae/20230626/إصابة-عشرات-الفلسطينيين-خلال-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-غرب-جنين-1078488962.html
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي غرب جنين
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي غرب جنين
تعرض العديد من الفلسطينيين لإصابات خلال المواجهات التي وقعت ليلة أمس بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي في قرية رمانة، التي تقع غرب مدينة جنين في الضفة الغربية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T03:53+0000
2023-06-26T03:53+0000
2023-06-26T03:53+0000
جنين
فلطسين
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع المواجهات، حيث استخدمت القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية.نتج عن ذلك إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمُسيل للدموع.وأضافت الوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت في وقت لاحق قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.في سياق متصل، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوقيف اثنين من الفلسطينيين في بلدة حلحلول، بعد تواجدهما بالقرب من مستوطنة "كريات اربع" التي أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين شرق الخليل.
https://sputnikarabic.ae/20230625/هيئة-البث-الإسرائيلية-واشنطن-تقرر-وقف-كل-أشكال-التعاون-للمشاريع-في-المستوطنات-بالضفة-الغربية-1078468399.html
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جنين, فلطسين, العالم العربي
جنين, فلطسين, العالم العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي غرب جنين
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تعرض العديد من الفلسطينيين لإصابات خلال المواجهات التي وقعت ليلة أمس بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي في قرية رمانة، التي تقع غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي
اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع المواجهات، حيث استخدمت القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية.
نتج عن ذلك إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمُسيل للدموع.
وأضافت الوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت في وقت لاحق قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.
في سياق متصل، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوقيف اثنين من الفلسطينيين في بلدة حلحلول، بعد تواجدهما بالقرب من مستوطنة "كريات اربع" التي أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين شرق الخليل.