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https://sputnikarabic.ae/20230626/إطلاق-أول-ترام-نهري-كهربائي-في-موسكو-1078492352.html
إطلاق أول ترام نهري كهربائي في موسكو
إطلاق أول ترام نهري كهربائي في موسكو
تم إطلاق طريق ركاب نهري منتظم للمراكب الكهربائية (ترام نهري كهربائي) في موسكو. وبدأت أولى هذه المراكب في نقل الركاب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T09:31+0000
2023-06-26T09:31+0000
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وخلال مراسم إطلاق الطريق، أخبر رئيس مجموعة "سترونيكس" (Sitronics)، نيكولاي بوزيداييف، أن المراكب الكهربائية التي بدأت العمل على الطريق الأول ظهرت بفضل أمر من حكومة موسكو لـ 21 سفينة بموجب عقد خدمة مدته 15 عامًا. تضمنت الاختصاصات إنشاء مراكب مبتكرة ومريحة وسهلة التشغيل والتصميم.أكملت مجموعة "سترونيكس" المشروع من إنشاء الوثائق إلى تنفيذه. بالنسبة للمشروع، تم تطوير وبناء سفن كهربائية ذات طابق واحد بطول 22 مترًا، تستوعب ما يصل إلى 50 راكبًا، بما في ذلك أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تعمل هذه المراكب بالبطاريات ويصل مداها إلى 70 كيلومترًا، وهي مصممة للتنقل عبر الجليد الناعم ما يجعلها مناسبة للعمل على مدار العام.اليوم، تعتبر المراكب الكهربائية بديلًا صديقًا للبيئة ومريحًا وفعالًا من حيث التكلفة.تخطط الشركة لبدء إنتاج أنواع جديدة من السفن الكهربائية، والتي بدأ تطويرها بالفعل. ومن بين المشاريع هناك سفينة كهربائية ذات طابقين بسعة عالية تصل إلى 200 راكب، وسفينة سياحية بكبينة مريحة لمناطق البحيرات الكبيرة والطرق الطويلة.وحضر مراسم إطلاق أول مركب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب العاصمة" رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري.
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фото, صور, موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم

إطلاق أول ترام نهري كهربائي في موسكو

09:31 GMT 26.06.2023
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تم إطلاق طريق ركاب نهري منتظم للمراكب الكهربائية (ترام نهري كهربائي) في موسكو. وبدأت أولى هذه المراكب في نقل الركاب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب العاصمة".
وخلال مراسم إطلاق الطريق، أخبر رئيس مجموعة "سترونيكس" (Sitronics)، نيكولاي بوزيداييف، أن المراكب الكهربائية التي بدأت العمل على الطريق الأول ظهرت بفضل أمر من حكومة موسكو لـ 21 سفينة بموجب عقد خدمة مدته 15 عامًا. تضمنت الاختصاصات إنشاء مراكب مبتكرة ومريحة وسهلة التشغيل والتصميم.
أكملت مجموعة "سترونيكس" المشروع من إنشاء الوثائق إلى تنفيذه. بالنسبة للمشروع، تم تطوير وبناء سفن كهربائية ذات طابق واحد بطول 22 مترًا، تستوعب ما يصل إلى 50 راكبًا، بما في ذلك أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعمل هذه المراكب بالبطاريات ويصل مداها إلى 70 كيلومترًا، وهي مصممة للتنقل عبر الجليد الناعم ما يجعلها مناسبة للعمل على مدار العام.
اليوم، تعتبر المراكب الكهربائية بديلًا صديقًا للبيئة ومريحًا وفعالًا من حيث التكلفة.
تخطط الشركة لبدء إنتاج أنواع جديدة من السفن الكهربائية، والتي بدأ تطويرها بالفعل. ومن بين المشاريع هناك سفينة كهربائية ذات طابقين بسعة عالية تصل إلى 200 راكب، وسفينة سياحية بكبينة مريحة لمناطق البحيرات الكبيرة والطرق الطويلة.
وحضر مراسم إطلاق أول مركب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب العاصمة" رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

ترام نهري كهربائي في موسكو

ترام نهري كهربائي في موسكو - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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ترام نهري كهربائي في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

 تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف &quot;كييف&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

بوابات دخول إلكترونية مثبتة على مرسى للسفن الكهربائية النهرية في رصيف "كييف" في موسكو

بوابات دخول إلكترونية مثبتة على مرسى للسفن الكهربائية النهرية في رصيف &quot;كييف&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

بوابات دخول إلكترونية مثبتة على مرسى للسفن الكهربائية النهرية في رصيف "كييف" في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

 تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف &quot;كييف&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

ركاب داخل ترام نهري كهربائي في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

بدأ تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

بدأ تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف &quot;كييف&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

بدأ تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

قبطان الترام النهري الكهربائي، الذي تحرك من رصيف كييف في موسكو

قبطان الترام النهري الكهربائي، الذي تحرك من رصيف كييف في موسكو - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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قبطان الترام النهري الكهربائي، الذي تحرك من رصيف كييف في موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

 تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف &quot;كييف&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تشغيل الترام النهري الكهربائي من رصيف "كييف" في موسكو

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