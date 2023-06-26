إطلاق أول ترام نهري كهربائي في موسكو

وخلال مراسم إطلاق الطريق، أخبر رئيس مجموعة "سترونيكس" (Sitronics)، نيكولاي بوزيداييف، أن المراكب الكهربائية التي بدأت العمل على الطريق الأول ظهرت بفضل أمر من حكومة موسكو لـ 21 سفينة بموجب عقد خدمة مدته 15 عامًا. تضمنت الاختصاصات إنشاء مراكب مبتكرة ومريحة وسهلة التشغيل والتصميم.أكملت مجموعة "سترونيكس" المشروع من إنشاء الوثائق إلى تنفيذه. بالنسبة للمشروع، تم تطوير وبناء سفن كهربائية ذات طابق واحد بطول 22 مترًا، تستوعب ما يصل إلى 50 راكبًا، بما في ذلك أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تعمل هذه المراكب بالبطاريات ويصل مداها إلى 70 كيلومترًا، وهي مصممة للتنقل عبر الجليد الناعم ما يجعلها مناسبة للعمل على مدار العام.اليوم، تعتبر المراكب الكهربائية بديلًا صديقًا للبيئة ومريحًا وفعالًا من حيث التكلفة.تخطط الشركة لبدء إنتاج أنواع جديدة من السفن الكهربائية، والتي بدأ تطويرها بالفعل. ومن بين المشاريع هناك سفينة كهربائية ذات طابقين بسعة عالية تصل إلى 200 راكب، وسفينة سياحية بكبينة مريحة لمناطق البحيرات الكبيرة والطرق الطويلة.وحضر مراسم إطلاق أول مركب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب العاصمة" رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري.
تم إطلاق طريق ركاب نهري منتظم للمراكب الكهربائية (ترام نهري كهربائي) في موسكو. وبدأت أولى هذه المراكب في نقل الركاب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب العاصمة".
وخلال مراسم إطلاق الطريق، أخبر رئيس مجموعة "سترونيكس" (Sitronics)، نيكولاي بوزيداييف، أن المراكب الكهربائية التي بدأت العمل على الطريق الأول ظهرت بفضل أمر من حكومة موسكو لـ 21 سفينة بموجب عقد خدمة مدته 15 عامًا. تضمنت الاختصاصات إنشاء مراكب مبتكرة ومريحة وسهلة التشغيل والتصميم.
أكملت مجموعة "سترونيكس" المشروع من إنشاء الوثائق إلى تنفيذه. بالنسبة للمشروع، تم تطوير وبناء سفن كهربائية ذات طابق واحد بطول 22 مترًا، تستوعب ما يصل إلى 50 راكبًا، بما في ذلك أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعمل هذه المراكب بالبطاريات ويصل مداها إلى 70 كيلومترًا، وهي مصممة للتنقل عبر الجليد الناعم ما يجعلها مناسبة للعمل على مدار العام.
اليوم، تعتبر المراكب الكهربائية بديلًا صديقًا للبيئة ومريحًا وفعالًا من حيث التكلفة.
تخطط الشركة لبدء إنتاج أنواع جديدة من السفن الكهربائية، والتي بدأ تطويرها بالفعل. ومن بين المشاريع هناك سفينة كهربائية ذات طابقين بسعة عالية تصل إلى 200 راكب، وسفينة سياحية بكبينة مريحة لمناطق البحيرات الكبيرة والطرق الطويلة.
وحضر مراسم إطلاق أول مركب على طريق الممر النهري "كييف" - "قلب العاصمة" رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري.