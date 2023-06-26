https://sputnikarabic.ae/20230626/إعلام-ألمانيا-تعارض-نقل-أصول-البنك-المركزي-الروسي-إلى-أوكرانيا-1078492228.html
إعلام: ألمانيا تعارض نقل أصول البنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا
إعلام: ألمانيا تعارض نقل أصول البنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا
ذكرت صحف غربية، نقلاً عن عدد من المسؤولين الحكوميين، أن ألمانيا تعارض فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى إعادة إعمار... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T07:54+0000
2023-06-26T07:54+0000
2023-06-26T07:54+0000
اقتصاد
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وكتبت الصحف أن "ألمانيا أعربت عن اعتراضها على خطط بروكسل لتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي لروسيا الاتحادية من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول ألماني آخر قوله إن "هذا سيخلق الكثير من المتاعب".ووفقًا لوسائل الإعلام، نقلاً عن مسؤول، درس رئيس وزارة العدل الألمانية، ماركو بوشمان، مقترحات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي وتوصل إلى استنتاج مفاده بأنها غير مجدية قانونيًا. في الوقت نفسه، رفض متحدث باسم بوشمان التعليق.وقال دبلوماسي أوروبي: "التحدي هو محاولة تقرير ما هو صحيح ومبرر قانونيا ... الأمر أصعب مما كان يعتقده أي شخص في المرحلة الأولية".وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضية في اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.وبحسب المنشور، قال مسؤول أوكراني كبير إن كييف تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه جمع 3 مليارات يورو سنويًا من أصول البنك المركزي الروسي. وأضاف أن أوكرانيا تدرس أيضًا مخططًا بديلًا، والذي بموجبه يمكن للمفوضية الأوروبية "استخدام الأصول الروسية المصادرة كضمان يمكن مقابلها الاقتراض للاستثمار من أجل جني الأرباح التي ستكون موجهة إلى كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230626/مسؤول-روسي-في-صندوق-النقد-المؤسسة-تواجه-مصاعب-في-توفير-قروض-جديدة-للبلدان-المحتاجة-1078489945.html
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اقتصاد
إعلام: ألمانيا تعارض نقل أصول البنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا
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ذكرت صحف غربية، نقلاً عن عدد من المسؤولين الحكوميين، أن ألمانيا تعارض فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى إعادة إعمار أوكرانيا، الأمر الذي يثير تساؤلات مالية وقانونية صعبة.
وكتبت الصحف أن "ألمانيا أعربت عن اعتراضها على خطط بروكسل لتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي لروسيا الاتحادية من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".
وبحسب ما ورد، أعرب كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية عن شكوكهم في أن الخطة ستلقى الدعم الكافي لأن المخاطر القانونية عالية للغاية. في الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن موسكو "ستضطر لدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا"، وأصر على أن ألمانيا تفعل "كل ما في وسعها قانونيًا" للعثور على أصول الأفراد والشركات الروسية التي تخضع للعقوبات وتجميدها، مضيفا أن فكرة استخدام الأموال الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا تسببت في "مشاكل مالية وقانونية صعبة".
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول ألماني آخر قوله إن "هذا سيخلق الكثير من المتاعب".
ووفقًا لوسائل الإعلام، نقلاً عن مسؤول، درس رئيس وزارة العدل الألمانية، ماركو بوشمان، مقترحات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي وتوصل إلى استنتاج مفاده بأنها غير مجدية قانونيًا. في الوقت نفسه، رفض متحدث باسم بوشمان التعليق.
وقال دبلوماسي أوروبي: "التحدي هو محاولة تقرير ما هو صحيح ومبرر قانونيا ... الأمر أصعب مما كان يعتقده أي شخص في المرحلة الأولية".
وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضية في اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.
وبحسب المنشور، قال مسؤول أوكراني كبير إن كييف تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه جمع 3 مليارات يورو سنويًا من أصول البنك المركزي الروسي. وأضاف أن أوكرانيا تدرس أيضًا مخططًا بديلًا، والذي بموجبه يمكن للمفوضية الأوروبية "استخدام الأصول الروسية المصادرة كضمان يمكن مقابلها الاقتراض للاستثمار من أجل جني الأرباح التي ستكون موجهة إلى كييف".