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https://sputnikarabic.ae/20230626/إلغاء-نظام-مكافحة-الإرهاب-في-موسكو-وضواحيها-1078490134.html
إلغاء نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها
إلغاء نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها
أعلن مقر العمليات في موسكو ومقاطعة موسكو عن إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم تفعيله في وقت سابق، في المنطقة على خلفية محاولة التمرد. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T06:30+0000
2023-06-26T06:30+0000
روسيا
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وقال المقر: "قرر رئيس دائرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو ومقاطعة موسكو إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب على أراضي موسكو ومقاطعة موسكو اعتبارًا من الساعة 09:00 يوم 26 يونيو/تموز 2023".كما تم إلغاء القيود المؤقتة السارية على أراضي مقاطعة موسكو، وفقًا لتقارير المقر.وكان قد أفاد مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يوم السبت، أنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.وجاء هذا في وقت كانت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
https://sputnikarabic.ae/20230624/لحظة-مغادرة-بريغوجين-مدينة-روستوف-على-الدون-فيديو--عاجل-1078463281.html
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إلغاء نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها

06:30 GMT 26.06.2023
© moscow-in.netموسكو
موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© moscow-in.net
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أعلن مقر العمليات في موسكو ومقاطعة موسكو عن إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم تفعيله في وقت سابق، في المنطقة على خلفية محاولة التمرد.
وقال المقر: "قرر رئيس دائرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو ومقاطعة موسكو إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب على أراضي موسكو ومقاطعة موسكو اعتبارًا من الساعة 09:00 يوم 26 يونيو/تموز 2023".
كما تم إلغاء القيود المؤقتة السارية على أراضي مقاطعة موسكو، وفقًا لتقارير المقر.
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لحظة مغادرة بريغوجين وقوات فاغنر مدينة روستوف.. فيديو
24 يونيو, 21:20 GMT
وكان قد أفاد مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يوم السبت، أنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا في وقت كانت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
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