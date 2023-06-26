https://sputnikarabic.ae/20230626/إيه-إس-بندقية-هجومية-روسية-للمهام-الخاصة-1078511126.html
"إيه إس"... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة
"إيه إس"... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية ومنها بنادق المهام الخاصة "إيه إس"، التي تم تصميمها لاستخدام أنواع مختلفة من الطلقات. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T14:19+0000
2023-06-26T14:19+0000
2023-06-26T14:19+0000
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ويمكن للبندقية الروسية "إيه إس" أن تشتبك مع الأهداف بهدوء، حسبما يقول موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الميزة تمنح البندقية دقة أعلى في إصابة الهدف وتسمح لمستخدمها بالاشتباك مع أي نوع من الأهداف البشرية، سواء كان الهدف يرتدي سترة واقية من الرصاص أو حتى كان يتخذ موقعا خلف ساتر.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إيه إس"؟وتم تصميم البندقية بكاتم صوت ومانع لهب ودبشك معدني قابل للطي، وهو ما يجعلها تجمع بين صغر الحجم وخفة الوزن، وهي مواصفات تناسب احتياجات القوات الخاصة.ويضاف إلى ذلك أن تصميم الأجزاء المتحركة للبندقية تم بطريقة تمنحها أكبر قدر من الاستقرار.وتمتلك البندقية نظام إطلاق فردي وآلي يتم التحكم فيه عن طريق ذراع خاص خلف الزناد، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع مختلفة من أجهزة الرؤية، خاصة أنها تستطيع إطلاق نوعين الطلقات، الأولى خارقة للدروع والثانية مخصصة لمهام القنص.
https://sputnikarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
https://sputnikarabic.ae/20230518/أورسيس-إف-17-بندقية-روسية-تستخدم-طلقات-خارقة-بأعيرة-مختلفة-1077159301.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"إيه إس"... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية ومنها بنادق المهام الخاصة "إيه إس"، التي تم تصميمها لاستخدام أنواع مختلفة من الطلقات.
ويمكن للبندقية الروسية "إيه إس" أن تشتبك مع الأهداف بهدوء، حسبما يقول
موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذه الميزة تمنح البندقية
دقة أعلى في إصابة الهدف وتسمح لمستخدمها بالاشتباك مع أي نوع من الأهداف البشرية، سواء كان الهدف يرتدي سترة واقية من الرصاص أو حتى كان يتخذ موقعا خلف ساتر.
ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إيه إس"؟
عيار الطلقات: (9 * 39 مم).
نوع الطلقات: "إس بي - 5" / "إس بي - 6".
سرعة الطلقة: 295 متر/ ثانية.
طول البندقية دون الدبشك: 61.5 سم.
طول البندقية بالدبشك: 87.8 سم.
الوزن دون طلقات أو أجهزة رؤية: 2.5 كغ.
وتم تصميم البندقية بكاتم صوت ومانع لهب ودبشك معدني قابل للطي، وهو ما يجعلها تجمع بين صغر الحجم وخفة الوزن، وهي مواصفات تناسب احتياجات القوات الخاصة
.
ويضاف إلى ذلك أن تصميم الأجزاء المتحركة للبندقية تم بطريقة تمنحها أكبر قدر من الاستقرار.
وتمتلك البندقية نظام إطلاق
فردي وآلي يتم التحكم فيه عن طريق ذراع خاص خلف الزناد، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع مختلفة من أجهزة الرؤية، خاصة أنها تستطيع إطلاق نوعين الطلقات، الأولى خارقة للدروع والثانية مخصصة لمهام القنص.