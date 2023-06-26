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https://sputnikarabic.ae/20230626/استطلاع-أكثر-من-ثلث-البريطانيين-يريدون-تنحي-سوناك-1078515516.html
استطلاع: أكثر من ثلث البريطانيين يريدون تنحي سوناك
استطلاع: أكثر من ثلث البريطانيين يريدون تنحي سوناك
أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلث البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، يجب أن يتنحى عن منصبه. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T16:06+0000
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وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "يوغوف" للإحصائيات، "يعتقد 39% من البريطانيين أن سوناك يجب أن يظل رئيسًا للوزراء، و 34% يعارضون ذلك، و27% من المستجيبين وجدوا صعوبة في الإجابة".وفي مايو/ أيار الماضي، أظهر استطلاع أجراه موقع "يوغوف"، أن ما يقرب من 60% من الناس في المملكة المتحدة لا يؤيدون رئيس الوزراء ريشي سوناك.بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن "البريطانيين لديهم موقف أفضل تجاه زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل، سايروس ستامر، كما احتل حزب العمل مرتبة أعلى من حزب المحافظين الحاكم في الاستطلاع".
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استطلاع: أكثر من ثلث البريطانيين يريدون تنحي سوناك

16:06 GMT 26.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
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أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلث البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، يجب أن يتنحى عن منصبه.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "يوغوف" للإحصائيات، "يعتقد 39% من البريطانيين أن سوناك يجب أن يظل رئيسًا للوزراء، و 34% يعارضون ذلك، و27% من المستجيبين وجدوا صعوبة في الإجابة".

وأُجري الاستطلاع في 26 يونيو/ حزيران الجاري، على 2536 بريطانيًا.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
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وفي مايو/ أيار الماضي، أظهر استطلاع أجراه موقع "يوغوف"، أن ما يقرب من 60% من الناس في المملكة المتحدة لا يؤيدون رئيس الوزراء ريشي سوناك.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن "البريطانيين لديهم موقف أفضل تجاه زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل، سايروس ستامر، كما احتل حزب العمل مرتبة أعلى من حزب المحافظين الحاكم في الاستطلاع".
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