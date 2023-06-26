https://sputnikarabic.ae/20230626/استطلاع-أكثر-من-ثلث-البريطانيين-يريدون-تنحي-سوناك-1078515516.html
استطلاع: أكثر من ثلث البريطانيين يريدون تنحي سوناك
استطلاع: أكثر من ثلث البريطانيين يريدون تنحي سوناك
أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلث البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، يجب أن يتنحى عن منصبه. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T16:06+0000
2023-06-26T16:06+0000
2023-06-26T16:06+0000
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43736dad3d978942d2bd49ad57603378.jpg
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "يوغوف" للإحصائيات، "يعتقد 39% من البريطانيين أن سوناك يجب أن يظل رئيسًا للوزراء، و 34% يعارضون ذلك، و27% من المستجيبين وجدوا صعوبة في الإجابة".وفي مايو/ أيار الماضي، أظهر استطلاع أجراه موقع "يوغوف"، أن ما يقرب من 60% من الناس في المملكة المتحدة لا يؤيدون رئيس الوزراء ريشي سوناك.بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن "البريطانيين لديهم موقف أفضل تجاه زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل، سايروس ستامر، كما احتل حزب العمل مرتبة أعلى من حزب المحافظين الحاكم في الاستطلاع".
https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_058a7ebb31e96d09c54002f6eba5d242.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم
استطلاع: أكثر من ثلث البريطانيين يريدون تنحي سوناك
تابعنا عبر
أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلث البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، يجب أن يتنحى عن منصبه.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "يوغوف" للإحصائيات، "يعتقد 39% من البريطانيين أن سوناك يجب أن يظل رئيسًا للوزراء، و 34% يعارضون ذلك، و27% من المستجيبين وجدوا صعوبة في الإجابة".
وأُجري الاستطلاع في 26 يونيو/ حزيران الجاري، على 2536 بريطانيًا.
وفي مايو/ أيار الماضي، أظهر استطلاع أجراه موقع "يوغوف"، أن ما يقرب من 60% من الناس في المملكة المتحدة لا يؤيدون رئيس الوزراء ريشي سوناك.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن "البريطانيين
لديهم موقف أفضل تجاه زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل، سايروس ستامر، كما احتل حزب العمل مرتبة أعلى من حزب المحافظين الحاكم في الاستطلاع".