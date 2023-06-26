https://sputnikarabic.ae/20230626/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-35-ألف-جندي-أوكراني-قبل-نهاية-2023-1078514999.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 35 ألف جندي أوكراني قبل نهاية 2023
الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 35 ألف جندي أوكراني قبل نهاية 2023
أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التدريبات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، علاوة على... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T15:23+0000
2023-06-26T15:23+0000
2023-06-26T15:23+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
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وذكر بوريل، في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية، أن "الاتحاد الأوروبي سيضاعف التدريبات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وحشد المزيد من التمويل العسكري بقيمة 3.5 مليار يورو".وأعلن عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد فشل.وقال فيليبو، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير، في الواقع كل شيء سيء للغاية، هذا إخفاق لزيلينسكي".وبحسب السياسي، حتى المساعدة الشاملة في تنظيم الأعمال الهجومية من جانب الحلف (الناتو) لا يمكن أن تؤثر على النتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20230623/موسكو-توسع-قائمة-الممنوعين-من-دخول-روسيا-ردا-على-الحزمة-الـ11-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1078423126.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 35 ألف جندي أوكراني قبل نهاية 2023
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أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التدريبات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، علاوة على حشد المزيد من التمويل العسكري بقيمة 3.5 مليار يورو".
وذكر بوريل، في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية، أن "الاتحاد الأوروبي سيضاعف التدريبات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وحشد المزيد من التمويل العسكري بقيمة 3.5 مليار يورو".
الاتحاد الأوروبي درب حتى الآن 24 ألف جندي أوكراني ويعتزم تدريب 34 ألفا آخرين قبل نهاية العام الحالي.
وأعلن عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد فشل.
وقال فيليبو، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير، في الواقع كل شيء سيء للغاية، هذا إخفاق لزيلينسكي".
وبحسب السياسي
، حتى المساعدة الشاملة في تنظيم الأعمال الهجومية من جانب الحلف (الناتو) لا يمكن أن تؤثر على النتيجة.