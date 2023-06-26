https://sputnikarabic.ae/20230626/الجيش-الإسرائيلي-يتحقق-من-فيديو-إطلاق-صاروخين-على-مستوطنة-في-الضفة-الغربية-1078505022.html
الجيش الإسرائيلي يتحقق من فيديو "إطلاق صاروخين" على مستوطنة في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يتحقق من فيديو "إطلاق صاروخين" على مستوطنة في الضفة الغربية
بثت مجموعة فلسطينية مسلحة مقطع فيديو لما قالت إنها عملية إطلاق صواريخ على مستوطنة إسرائيلية قرب جنين شمالي الضفة الغربية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T12:07+0000
2023-06-26T12:07+0000
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "نشرت مجموعة على "تلغرام" تسمى "كتيبة العياش" المرتبطة بكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة "حماس")، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر محاولة إطلاق صاروخين من طراز قسام - 1 من جنين باتجاه موشاف رام أون في منطقة المجلس الإقليمي جلبوع".وكتب على اللافتة الموضوعة بجانب الصاروخ: "كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2023، والقادم أعظم... الضفة درع القدس".وأضافت القناة أن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحقق حاليا من صحة ما ورد في الفيديو.وفي مايو/أيار الماضي، نشرت المجموعة المسلحة نفسها، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لإطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230524/قناة-عبرية-إطلاق-صاروخ-تجاه-مستوطنة-إسرائيلية-بالضفة-الغربية-وانفجاره-في-الجو-1077400692.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يتحقق من فيديو "إطلاق صاروخين" على مستوطنة في الضفة الغربية
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بثت مجموعة فلسطينية مسلحة مقطع فيديو لما قالت إنها عملية إطلاق صواريخ على مستوطنة إسرائيلية قرب جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت قناة
"كان" الإسرائيلية الرسمية: "نشرت مجموعة على "تلغرام" تسمى "كتيبة العياش" المرتبطة بكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة "حماس")، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر محاولة إطلاق صاروخين من طراز قسام - 1 من جنين باتجاه موشاف رام أون في منطقة المجلس الإقليمي جلبوع".
وكتب على اللافتة الموضوعة بجانب الصاروخ: "كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2023، والقادم أعظم... الضفة درع القدس".
وأضافت القناة أن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحقق حاليا من صحة ما ورد في الفيديو.
وفي مايو/أيار الماضي، نشرت المجموعة المسلحة نفسها، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لإطلاق صاروخ
باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية.