https://sputnikarabic.ae/20230626/الجيش-الروسي-يدمر-مقرا-لإصلاح-الآليات-العسكرية-وآخرا-للاتصالات--عاجل-1078506089.html
الجيش الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإصلاح الآليات العسكرية ومركزا للاتصالات
الجيش الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإصلاح الآليات العسكرية ومركزا للاتصالات
دمرت القوات الروسية بضربات عالية الدقة مركزا للاتصالات والإشارة تابعا للواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T12:08+0000
2023-06-26T12:08+0000
2023-06-26T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن "استهداف نقطة لإصلاح وترميم أسلحة المعدات العسكرية والخاصة بلواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوياكوفليفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 19 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بريفولي، وروبيزني، وزاليمان، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفلاديميروفكا، وسبورني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنو، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون.وعلى محور جنوب دونيتسك على تخوم منطقة فريمفسكي، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) أربع هجمات للعدو في منطقة مستوطنة روفنوبل بجمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة بلدة ميرن في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، ضرب سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب) تجمعا للقوى البشرية ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوملينسك وتيموكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي".وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء 126 بالقرب من قرية كازاتسكوي مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230626/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مستودعات-ذخيرة-المدفعية-التي-سلمها-الغرب-لنظام-كييف--عاجل--1078505152.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإصلاح الآليات العسكرية ومركزا للاتصالات
12:08 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية بضربات عالية الدقة مركزا للاتصالات والإشارة تابعا للواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن "استهداف نقطة لإصلاح وترميم أسلحة المعدات العسكرية والخاصة بلواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوياكوفليفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 19 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بريفولي، وروبيزني، وزاليمان، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفلاديميروفكا، وسبورني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنو، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون.
وعلى محور جنوب دونيتسك على تخوم منطقة فريمفسكي، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) أربع هجمات للعدو في منطقة مستوطنة روفنوبل بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور زابوروجيه، بالقرب من قرية رابوتينو، صدت القوات الروسية هجومًا شنته وحدات من اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة بلدة ميرن في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذين المحورين أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتي بيك آب، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي-20".
وعلى محور كوبيانسك، ضرب سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب) تجمعا للقوى البشرية ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوملينسك وتيموكوفكا في مقاطعة خاركوف وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وسيارتين ومدفع "كراب" بولندي الصنع.
وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي".
وتم تدمير مستودع
ذخيرة للواء 126 بالقرب من قرية كازاتسكوي مقاطعة خيرسون.