https://sputnikarabic.ae/20230626/الجيش-السوداني-استهداف-مقر-الشرطة-المركزي-من-قبل-قوات-الدعم-السريع-تعديا-على-مؤسسات-الدولة-1078509523.html

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستهدف مقر الشرطة المركزي في تعد سافر على مؤسسات الدولة

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستهدف مقر الشرطة المركزي في تعد سافر على مؤسسات الدولة

أكد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن "سيطرة قوات الدعم السريع على أحد مقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا"، مشددا على أن هذه الخطوة "تعد مخالفة واضحة للقانون... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T13:39+0000

2023-06-26T13:39+0000

2023-06-26T13:47+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "الميليشيا المتمردة استولت، أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية، بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علما أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".وأضاف: "ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدي سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، مما يستوجب الإدانة والاستهجان".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أمس الأحد، "سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم".ونشرت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على "تويتر"، مشاهد حية قالت إنها من "معركة السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي على يد أشاوس الدعم السريع".وأعلنت الدعم السريع، السبت الماضي، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوداني. جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها حميدتي، على وقع استمرار المعارك مع قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، دون أن تتمكن وساطات عربية وغربية من وقفها.وقال البيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم السبت، طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميغ)، تتبعان لميليشيا البرهان الانقلابية"، على حد تعبيره.وأضاف: "توالت عمليات إسقاط طائرات الانقلابيين على يد قواتنا للمرة الثالثة، خلال أقل من ثلاثة أيام، وسط انهيار تام لقوات الفلول المحاصرة في مناطق محدودة في الخرطوم، في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر".وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي