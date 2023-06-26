https://sputnikarabic.ae/20230626/الحكومة-الروسية-تؤكد-أهمية-ضمان-سيادة-البلاد-وأمن-المواطنين-1078502963.html
الحكومة الروسية تؤكد أهمية ضمان سيادة البلاد وأمن المواطنين
الحكومة الروسية تؤكد أهمية ضمان سيادة البلاد وأمن المواطنين
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أهمية ضمان سيادة روسيا الاتحادية وأمن المواطنين، مع مراعاة الأحداث الأخيرة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T10:59+0000
2023-06-26T10:59+0000
2023-06-26T10:59+0000
روسيا
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وأشار ميشوستين إلى أن أعضاء الحكومة الروسية ووزراءها كانوا في أماكن عملهم في أيام الأحداث الأخيرة، منوها إلى أن أعضاء الحكومة كانوا على مستوى عال من التنسيق الفعال خلال هذه الأحداث.وأعلن مقر العمليات في موسكو ومقاطعة موسكو، في وقت سابق من اليوم، عن إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم تفعيله في وقت سابق في المنطقة، على خلفية محاولة التمرد.كما تم إلغاء القيود المؤقتة السارية على أراضي مقاطعة موسكو، وفقًا لتقارير المقر.وكان قد أفاد مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يوم السبت، بأنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.وجاء هذا في وقت كانت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للتمرد المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
https://sputnikarabic.ae/20230626/إلغاء-نظام-مكافحة-الإرهاب-في-موسكو-وضواحيها-1078490134.html
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روسيا
الحكومة الروسية تؤكد أهمية ضمان سيادة البلاد وأمن المواطنين
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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أهمية ضمان سيادة روسيا الاتحادية وأمن المواطنين، مع مراعاة الأحداث الأخيرة.
وأشار ميشوستين إلى أن أعضاء الحكومة الروسية ووزراءها كانوا في أماكن عملهم في أيام الأحداث الأخيرة، منوها إلى أن أعضاء الحكومة كانوا على مستوى عال من التنسيق الفعال خلال هذه الأحداث.
ودعا ميشوستين إلى العمل على تقوية وتثبيت المجتمع الروسي، ووجه بصيانة الطرق التي تأثرت نتيجة لهذه الأحداث.
وأعلن مقر العمليات في موسكو ومقاطعة موسكو، في وقت سابق من اليوم، عن إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم تفعيله في وقت سابق في المنطقة، على خلفية محاولة التمرد.
وقال المقر: "قرر رئيس دائرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو ومقاطعة موسكو إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب على أراضي موسكو ومقاطعة موسكو اعتبارًا من الساعة 09:00 يوم 26 يونيو/تموز 2023".
كما تم إلغاء القيود المؤقتة السارية على أراضي مقاطعة موسكو، وفقًا لتقارير المقر.
وكان قد أفاد مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يوم السبت، بأنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا في وقت كانت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للتمرد المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.