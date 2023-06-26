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https://sputnikarabic.ae/20230626/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفيرة-مولدوفا-1078503666.html
الخارجية الروسية تستدعي سفيرة مولدوفا
الخارجية الروسية تستدعي سفيرة مولدوفا
صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى روسيا الاتحادية ليليان داريي، إلى مبنى الوزارة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T11:43+0000
2023-06-26T11:46+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى موسكو ليليان داريي إلى وزارة الخارجية (الروسية)".ورجح المصدر أن يكون الاستدعاء قد جاء على خلفية أعمال مولدوفا المعادية لروسيا.في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات. منذ العام الماضي، كانت السلطات المولدوفية تتحدث عن الحاجة إلى شجب عدد من الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة، ونددت بالاتفاق بشأن الأنشطة غير المقيدة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون "مير"، وتم حظر عدد من وسائل الإعلام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230618/مولدوفا-تضاعف-عدد-المشاريع-الدفاعية-مع-الناتو-1078238804.html
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الخارجية الروسية تستدعي سفيرة مولدوفا

11:43 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 26.06.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى روسيا الاتحادية ليليان داريي، إلى مبنى الوزارة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى موسكو ليليان داريي إلى وزارة الخارجية (الروسية)".
ورجح المصدر أن يكون الاستدعاء قد جاء على خلفية أعمال مولدوفا المعادية لروسيا.
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في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.
منذ العام الماضي، كانت السلطات المولدوفية تتحدث عن الحاجة إلى شجب عدد من الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة، ونددت بالاتفاق بشأن الأنشطة غير المقيدة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون "مير"، وتم حظر عدد من وسائل الإعلام الروسية.
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