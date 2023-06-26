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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230626/الدفاع-القوات-الروسية-تهاجم-ثلاث-مجموعات-هجومية-أوكرانية-شمال-أرتيوموفسك-1078488838.html
الدفاع: القوات الروسية تهاجم ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية شمال أرتيوموفسك
الدفاع: القوات الروسية تهاجم ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية شمال أرتيوموفسك
منعت القوات الروسية تقدم ثلاث مجموعات هجومية من القوات الأوكرانية شمال أرتيوموفسك (باخموت) وفرقتهم بقذائف الهاون، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T02:21+0000
2023-06-26T02:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
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وقال المتحدث، "اكتشفت الوحدات الفرعية التابعة لمجموعة (يوغ) تقدم ثلاث مجموعات هجومية معادية في اتجاه بيرخيفكا، وأدت نيران الهاون إلى تفريق قوات العدو المتقدمة".وأضاف المتحدث، أن العمليات الهجومية للجيش الأوكراني توقفت أيضًا بالقرب من ست قرى أخرى.كما استهدف الجيش الروسي المشاة الأوكرانيين باستخدام قاذفات اللهب سولنتسيبيك (الشمس الحارقة).
https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بـ11-قذيفة-خلال-10-دقائق-1078488247.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع: القوات الروسية تهاجم ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية شمال أرتيوموفسك

02:21 GMT 26.06.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik
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منعت القوات الروسية تقدم ثلاث مجموعات هجومية من القوات الأوكرانية شمال أرتيوموفسك (باخموت) وفرقتهم بقذائف الهاون، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك.
وقال المتحدث، "اكتشفت الوحدات الفرعية التابعة لمجموعة (يوغ) تقدم ثلاث مجموعات هجومية معادية في اتجاه بيرخيفكا، وأدت نيران الهاون إلى تفريق قوات العدو المتقدمة".
وأضاف المتحدث، أن العمليات الهجومية للجيش الأوكراني توقفت أيضًا بالقرب من ست قرى أخرى.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ11 قذيفة خلال 10 دقائق
أمس, 23:36 GMT
كما استهدف الجيش الروسي المشاة الأوكرانيين باستخدام قاذفات اللهب سولنتسيبيك (الشمس الحارقة).
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