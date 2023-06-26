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الرئيس الإيراني يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230626/الرئيس-الإيراني-يؤكد-لبوتين-دعم-بلاده-للقيادة-الروسية---عاجل--1078503410.html
الرئيس الإيراني يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية - عاجل
الرئيس الإيراني يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية - عاجل
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، دعم طهران للقيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو/ حزيران. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T11:16+0000
2023-06-26T11:25+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين أن بوتين ورئيسي نقاشا "آفاق تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل... وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".وبين الكرملين أن بوتين ورئيسي تطرقا خلال المحادثات إلى القضايا الدولية، بما في ذلك ضمان الاستقرار في منطقة القوقاز والتسوية السورية.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران قيادة وشعبا بعيد الأضحى المبارك
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روسيا

الرئيس الإيراني يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية - عاجل

11:16 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 26.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
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يتبع
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، دعم طهران للقيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو/ حزيران.
وجاء في بيان الكرملين أن بوتين ورئيسي نقاشا "آفاق تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل... وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".
وبين الكرملين أن بوتين ورئيسي تطرقا خلال المحادثات إلى القضايا الدولية، بما في ذلك ضمان الاستقرار في منطقة القوقاز والتسوية السورية.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران قيادة وشعبا بعيد الأضحى المبارك
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